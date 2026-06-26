Un opposant russe condamné à sept ans de prison, un verdict qui ravive les accusations de répression politique

Un tribunal de Moscou a condamné mercredi Maxim Kruglov, figure de l’opposition russe et vice-président du parti libéral Iabloko, à sept ans de prison pour diffusion de « fausses informations » sur l’armée russe. Ce verdict intervient dans un contexte de forte répression de la dissidence en Russie, selon ses détracteurs.

Âgé de 39 ans et ancien député à l’assemblée législative de Moscou, Kruglov avait été arrêté en octobre. Il était poursuivi pour deux publications diffusées en 2022 sur la messagerie Telegram, dans lesquelles il aurait critiqué les actions de l’armée russe lors du conflit en Ukraine.

Le tribunal a estimé que ces publications constituaient une diffusion délibérée de mensonges concernant les forces armées russes. Cette accusation est fréquemment utilisée par les autorités russes depuis le début de la guerre en Ukraine pour poursuivre les voix critiques du conflit.

Maxim Kruglov a plaidé non coupable tout au long de la procédure. Devant le tribunal, il a affirmé que cette affaire démontrait, selon lui, que toute opposition politique publique était désormais assimilée à une activité illégale. Il a dénoncé une « interdiction de la dissidence ».

Le Kremlin, de son côté, défend des lois de censure strictes en période de guerre, qu’il juge nécessaires pour préserver l’unité nationale face à ce qu’il décrit comme une confrontation existentielle avec l’Occident. Les autorités russes affirment que ces mesures visent à lutter contre la désinformation.

Ce verdict intervient quelques mois avant des élections législatives auxquelles le parti Iabloko espère participer. Pour l’opposition, cette condamnation illustre un durcissement supplémentaire de l’espace politique en Russie et une marginalisation accrue des voix critiques du pouvoir.