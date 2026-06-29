La Russie condamne le propriétaire d’une boîte de nuit LGBT et deux employés en vertu de l’interdiction du « mouvement LGBT »

La justice russe a condamné le propriétaire d’une boîte de nuit LGBT ainsi que deux de ses employés à des peines de prison, dans ce que les autorités présentent comme la première affaire pénale engagée en application de l’interdiction du « mouvement LGBT », classé comme organisation extrémiste en Russie.

Le tribunal a annoncé que les trois accusés avaient été reconnus coupables d’avoir organisé et participé aux activités d’une « organisation extrémiste » après une descente de police menée il y a deux ans dans la boîte de nuit « Pose », située à Orenbourg, dans le sud-ouest du pays.

Le propriétaire de l’établissement, Vyacheslav Khasanov, âgé de 37 ans, a été condamné à sept ans de prison ainsi qu’à une amende d’un million de roubles, soit environ 12 755 dollars. La gérante du club, Diana Kamilyanova, 30 ans, a écopé de six ans et trois mois de prison, tandis que le directeur artistique, Alexander Klimov, 23 ans, a été condamné à deux ans et trois mois d’emprisonnement.

Les trois condamnés ont rejeté les accusations et plaidé non coupables.

Depuis plusieurs années, la Russie renforce les restrictions visant les personnes LGBT. Sous la présidence de Vladimir Poutine, les autorités présentent les droits des personnes LGBT comme une influence occidentale incompatible avec les « valeurs traditionnelles » du pays, fondées selon le Kremlin sur la famille, la nation et la foi chrétienne orthodoxe.

La décision marque une nouvelle étape dans le durcissement de la politique russe à l’égard de la communauté LGBT, après la décision de la Cour suprême russe de qualifier le « mouvement LGBT » d’organisation extrémiste, ouvrant la voie à des poursuites pénales contre les personnes accusées d’y participer ou de le soutenir.