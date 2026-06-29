SOCIÉTÉ Faits divers

Un Parisien verbalisé 150 euros pour avoir transporté une télévision dans le métro

29 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

La RATP a sanctionné un voyageur dimanche pour transport d’objet encombrant. Le flou persiste sur ces règles, un an après la polémique de la plante.

Un Parisien verbalisé 150 euros pour avoir transporté une télévision dans le métro
Un Parisien verbalisé 150 euros pour avoir transporté une télévision dans le métro

Un homme de 27 ans a reçu une amende de 150 euros dimanche après avoir embarqué dans le métro parisien avec un carton contenant une télévision qu’il venait d’acheter. L’agent de la RATP a estimé que l’objet était trop encombrant pour être transporté sur le réseau. L’affaire a rapidement enflammé les réseaux sociaux, où de nombreux usagers ont exprimé leur incompréhension face à cette verbalisation.

Des règles toujours floues

Les règles de la RATP concernant les objets encombrants restent floues pour beaucoup de voyageurs. Il y a un an, une polémique similaire avait éclaté après la verbalisation d’une passagère transportant une plante. Ces incidents répétés révèlent l’absence de critères précis accessibles au public. Les usagers dénoncent une application arbitraire des règlements, certains allant jusqu’à réclamer des sanctions contre l’agent verbalisateur, parlant de « connerie et de méchanceté ».

La RATP s’abrite derrière le principe selon lequel nul n’est censé ignorer la loi pour justifier ces amendes. Pourtant, la définition même d’un objet encombrant demeure imprécise dans les textes officiels. Cette nouvelle affaire relance le débat sur la nécessité de clarifier ces règles de transport pour éviter que des usagers de bonne foi ne se retrouvent sanctionnés pour des achats du quotidien.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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