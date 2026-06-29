C’était un 29 juin : Tahiti devient une colonie française

Le 29 juin 1880, le roi Pomare V cède officiellement à la France la souveraineté de son royaume. Après près de quarante ans de protectorat, Tahiti devient une colonie française et intègre les Établissements français de l’Océanie. Cette annexion, ratifiée par une loi du 30 décembre 1880, marque un tournant décisif dans l’histoire de la Polynésie française et renforce durablement la présence française dans le Pacifique.

Une île convoitée par les puissances européennes

Découverte par les Européens au XVIIIᵉ siècle, Tahiti attire rapidement les grandes puissances maritimes. Si le navigateur français Louis-Antoine de Bougainville y fait escale en 1768, ce sont les Britanniques qui s’y implantent durablement au début du XIXᵉ siècle grâce aux missionnaires de la London Missionary Society. Convertie au protestantisme, la dynastie des Pomare consolide son pouvoir avec le soutien britannique.

Face à cette influence grandissante, la France réagit. En 1842, l’amiral Abel Dupetit-Thouars impose à la reine Pomare IV un traité de protectorat, ratifié par le gouvernement de François Guizot. Tahiti conserve alors son souverain, mais passe sous la protection politique et militaire de la France. Cette présence permet à Paris de s’imposer dans une région où les rivalités coloniales s’intensifient.

L’annexion de 1880

À la fin des années 1870, le protectorat montre ses limites. Le roi Pomare V, monté sur le trône en 1877, ne dispose plus de l’autorité nécessaire pour gouverner efficacement, tandis que la France redoute les ambitions des autres puissances européennes, notamment du Royaume-Uni et de l’Allemagne.

Le 29 juin 1880, Pomare V signe l’acte de cession de la souveraineté de son royaume à la République française, en échange d’une rente viagère et du maintien de certains honneurs liés à sa fonction. La loi du 30 décembre 1880 ratifie officiellement cette cession, déclare Tahiti et les archipels qui en dépendent colonie française et accorde, fait exceptionnel dans l’Empire colonial, la nationalité française à tous les anciens sujets du roi de Tahiti.

Cette mesure distingue la Polynésie française de nombreuses autres colonies, où les populations autochtones demeurent longtemps soumises au statut de l’indigénat.

Une colonie au destin singulier

L’administration coloniale s’organise autour d’un gouverneur installé à Papeete. La langue française, l’école républicaine et les institutions métropolitaines s’imposent progressivement, tandis que l’économie se développe autour de la culture du coprah, de la vanille, de la nacre et des échanges commerciaux. L’introduction de la propriété privée bouleverse cependant les usages fonciers traditionnels et provoque de nombreux conflits.

Longtemps considérée comme un territoire lointain, Tahiti retrouve une importance stratégique au XXᵉ siècle avec l’installation, en 1962, du Centre d’expérimentation du Pacifique voulu par le général de Gaulle. Les essais nucléaires menés dans les atolls des Tuamotu transforment durablement l’économie et les infrastructures de la Polynésie française.

L’annexion de 1880 demeure aujourd’hui un épisode majeur de l’histoire polynésienne. Elle a façonné les institutions, la citoyenneté et les relations entre la France et la Polynésie, tout en laissant un héritage historique qui continue d’alimenter les débats sur l’identité et l’autonomie de ce territoire du Pacifique.