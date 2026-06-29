Money Drop revient sur M6 : Olivier Minne reprend le jeu culte, sans Laurence Boccolini

Le jeu Money Drop va faire son retour à la télévision. Le groupe M6 a officialisé la relance de ce format emblématique, longtemps associé à TF1 et à Laurence Boccolini. Cette nouvelle version sera diffusée la saison prochaine sur M6, en avant-soirée, avec une programmation pensée pour l’access.

La chaîne prévoit une diffusion quotidienne, sous forme de nouvelles émissions inédites. Le jeu devrait prendre place dans la grille en alternance avec La Meilleure Boulangerie, autre programme installé de l’avant-soirée de M6.

Olivier Minne choisi pour incarner la nouvelle version

M6 a choisi Olivier Minne. L’animateur prendra les commandes de cette nouvelle mouture de Money Drop, marquant une nouvelle étape dans son arrivée au sein du groupe. Ce choix confirme la volonté de M6 d’installer Olivier Minne parmi les visages forts de ses jeux télévisés. L’animateur a déjà été associé au retour du Maillon faible, autre marque connue du grand public et précédemment portée par Laurence Boccolini dans sa première version française.

Avec Money Drop, Olivier Minne récupère donc un deuxième jeu fortement identifié à l’animatrice. La chaîne mise sur une incarnation différente pour relancer une marque connue, tout en conservant le principe central qui a fait le succès du programme.

Laurence Boccolini absente

Laurence Boccolini ne présentera pas cette nouvelle version de Money Drop. L’animatrice reste pourtant présente dans l’univers du groupe M6, notamment sur W9, mais elle ne reprendra pas les commandes du jeu qu’elle avait incarné sur TF1.

Pendant plusieurs années, Money Drop avait été associé à son ton, à son rythme et à sa présence à l’antenne. M6 a choisi de confier cette nouvelle version à une autre figure de télévision, dans le cadre d’une relance pensée comme une nouvelle étape du format. Laurence Boccolini doit rester mobilisée sur d’autres programmes du groupe, en particulier sur W9 chez Cyril Hanouna.

Une émission culte de TF1

Money Drop a marqué les années 2010 sur TF1. Le jeu était diffusé en access, du lundi au vendredi, et reposait sur un principe simple : un duo de candidats démarrait avec une importante somme d’argent et devait tenter d’en conserver le maximum en répondant à des questions de culture générale.

À chaque question, les candidats répartissaient leur argent sur des trappes correspondant à plusieurs réponses possibles. Les sommes placées sur les mauvaises réponses disparaissaient. L’objectif était de garder le plus d’argent possible jusqu’à la dernière question.

Le programme avait trouvé sa place dans la case de début de soirée de TF1, porté par une mécanique visuelle forte, un suspense immédiat et une règle facile à comprendre. Son retour sur M6 marque donc le transfert d’une marque télévisuelle connue vers une nouvelle chaîne et une nouvelle incarnation.

Une relance en quotidienne

La nouvelle version de Money Drop est annoncée pour une diffusion en quotidienne. M6 veut réinstaller le jeu dans un rythme régulier, adapté à l’avant-soirée, avec des épisodes inédits. Le format correspond à une case stratégique pour les chaînes généralistes. L’access permet d’installer des habitudes de visionnage avant les rendez-vous de prime time. Avec Money Drop, M6 récupère un jeu déjà identifié par le public, doté d’un concept lisible et d’une forte notoriété.Aucune date précise de lancement n’a encore été communiquée. La diffusion est prévue pour la saison prochaine.