Annecy 2026 : “La Violoniste” sacrée, “Le Corset” brille avec trois prix

Le Festival international du film d’animation d’Annecy a dévoilé son palmarès en clôture de sa 50ᵉ édition. Le Cristal du long-métrage, la récompense la plus prestigieuse de la manifestation, a été attribué à La Violoniste, tandis que la production franco-belge Le Corset s’est distinguée avec trois trophées, confirmant son excellent accueil après son passage au Festival de Cannes.

Deux films sensibles séduisent le jury et le public

Réalisé par Ervin Han et Raúl Garcia, La Violoniste raconte, dans le Singapour des années 1930, le destin de deux amis d’enfance passionnés de musique que la Seconde Guerre mondiale finit par séparer. Cette fresque historique et musicale, coproduite entre Singapour, l’Espagne et l’Italie, a décroché le Cristal du meilleur long-métrage.

De son côté, Le Corset de Louis Clichy repart avec le Prix du jury, le Prix du public et le Prix Fondation Gan à la diffusion. Déjà récompensé dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes, ce premier long-métrage réalisé en solo par l’ancien coréalisateur d’Astérix : Le Domaine des Dieux suit le parcours de Christophe, un garçon de 11 ans contraint de porter un corset pour traiter une scoliose, dont la vie bascule grâce à sa découverte de la musique. Le film a notamment été produit en partie par les studios Amopix à Annecy et Les Astronautes à Bourg-lès-Valence.

Un palmarès varié pour une édition anniversaire

Le Cristal du court-métrage est revenu à Paper Trail de l’Américain Dan Hertzfeldt. Le court français Dieu est timide, réalisé par Jocelyn Charles, a quant à lui obtenu à la fois le Prix du jury et le Prix du public.

Autre distinction marquante, le Cristal du film de commande a été attribué à la publicité Le loup Mal Aimé, créée pour Intermarché. Ce conte de Noël mettant en scène un loup cherchant à se faire accepter en cuisinant des légumes, sur la chanson Le Mal-Aimé de Claude François, avait rencontré un important succès lors de sa diffusion l’hiver dernier.

Cette 50ᵉ édition a également été marquée par l’ouverture de la Cité internationale du cinéma d’animation à Annecy, un nouvel espace consacré à la valorisation et à la transmission de l’histoire de l’animation, appelé à devenir un lieu de référence pour les professionnels comme pour le grand public.