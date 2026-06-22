Box-office : « Toy Story 5 » réalise un démarrage historique et relance la machine Pixar

Woody et Buzz l’Éclair n’ont visiblement rien perdu de leur popularité. Pour son premier week-end d’exploitation en Amérique du Nord, Toy Story 5 a enregistré 160 millions de dollars de recettes et signé le meilleur lancement de toute l’histoire de la saga créée par Pixar. Une performance qui place immédiatement le film parmi les plus gros succès de l’année.

Sorti pendant le week-end de la fête des Pères aux États-Unis, ce cinquième épisode mise autant sur l’attachement du public aux personnages historiques que sur un nouveau regard porté sur l’enfance à l’ère numérique.

Une formule familiale toujours aussi efficace

Trente ans après le premier film, Toy Story revient avec une intrigue qui oppose les jouets traditionnels aux nouveaux objets électroniques qui monopolisent désormais l’attention des enfants. Face à cette concurrence inattendue, Woody, Buzz et leurs compagnons tentent de retrouver leur place dans un quotidien transformé.

Le résultat dépasse les attentes du secteur. Avec 160 millions de dollars récoltés dès son lancement, le film réalise une progression importante par rapport à Toy Story 4 et pourrait devenir le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un long-métrage d’animation en Amérique du Nord.

Pour les observateurs de l’industrie, ce succès confirme la force intacte de la marque Pixar lorsqu’elle s’appuie sur ses franchises historiques. Toy Story conserve sa capacité à rassembler plusieurs générations dans les salles et reste l’un des rendez-vous familiaux les plus fédérateurs du cinéma contemporain.

Spielberg battu, l’horreur continue de résister

L’écart est particulièrement marqué avec le reste du classement. En deuxième position, Disclosure Day, le nouveau film de science-fiction réalisé par Steven Spielberg, ne récolte que 17 millions de dollars lors de son deuxième week-end d’exploitation.

Porté par Emily Blunt et Josh O’Connor, le long-métrage raconte la tentative d’un lanceur d’alerte de révéler un secret d’État lié à l’existence d’extraterrestres. Malgré son ambition et son ampleur de production, il ne parvient pas à rivaliser avec l’événement Pixar.

Derrière ce duo, les productions horrifiques poursuivent leur bonne dynamique. Obsession continue d’attirer le public après plusieurs semaines en salles tandis que Backrooms confirme l’intérêt des spectateurs pour les univers inspirés de phénomènes culturels récents.