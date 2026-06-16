« Toy Story 5 » : Pixar oppose jouets et écrans sans condamner la technologie

Plus de trente ans après les débuts de la saga, les héros de Toy Story reviennent avec un nouvel adversaire inattendu : les écrans. Dans ce cinquième épisode réalisé par Andrew Stanton et McKenna Harris, Woody, Buzz, Jessie et leurs compagnons doivent retrouver leur place dans le quotidien de Bonnie, désormais absorbée par une tablette connectée nommée Lilypad. Une nouvelle aventure qui conserve l’ADN émotionnel de la franchise tout en l’ancrant dans les usages des enfants d’aujourd’hui.

Quand les jouets doivent rivaliser avec le numérique

Cette fois, l’intrigue ne repose plus seulement sur la peur d’être oublié en grandissant. Bonnie délaisse progressivement ses jouets au profit d’un univers numérique qui lui promet divertissement et nouvelles relations sociales. Face à cette transformation, les jouets tentent de comprendre comment continuer à exister dans son imaginaire.

L’arrivée de Lilypad, tablette éducative au design de grenouille, sert de point de départ à une réflexion plus large sur la place de la technologie dans l’enfance. Mais contrairement à ce que le sujet pourrait laisser croire, Pixar évite le discours anti-écrans. Lors du Festival d’Annecy 2025, Pete Docter, directeur créatif du studio, expliquait que la technologie devait être considérée comme « un outil » et non comme une menace. Une idée également défendue par la productrice Lindsey Collins, qui compare son usage à celui du feu : utile lorsqu’il est maîtrisé, problématique lorsqu’il prend toute la place.

Une franchise qui cherche à évoluer avec son époque

En choisissant ce thème, Pixar actualise une saga née en 1995, à une époque où les tablettes n’existaient pas encore dans le quotidien des enfants. Selon Andrew Stanton dans un entretien accordé au magazine Empire, l’univers de Toy Story n’a jamais été pensé comme figé mais comme un terrain capable d’accompagner les évolutions de chaque génération.

Le film mise aussi sur un renouvellement de ses personnages. Jessie prend davantage de place, tandis que de nouvelles créations viennent enrichir l’univers, notamment Rouleau Pote, un rouleau de papier toilette électronique destiné à accompagner l’apprentissage de la propreté. Parmi les séquences les plus remarquées figure également une armée de Buzz l’Éclair lancée dans une charge absurde et spectaculaire, retrouvant par moments l’énergie inventive qui avait marqué les précédents volets.

Avec ce nouvel épisode, Pixar ne cherche pas tant à opposer les jouets au numérique qu’à rappeler qu’aucune technologie ne remplace totalement l’imagination et les relations humaines.