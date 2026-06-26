One Piece s’installe au musée Grévin avec un espace inédit dédié au manga culte

Le plus célèbre des équipages de pirates jette l’ancre à Paris. À partir de ce vendredi 26 juin, le musée Grévin inaugure un espace entièrement consacré à One Piece, une première pour l’établissement. Les visiteurs pourront y retrouver les dix membres de l’équipage du Chapeau de paille dans une scénographie immersive inspirée d’un cabaret parisien, confirmant un peu plus la place du manga parmi les grandes références de la culture populaire.

Des personnages créés au Japon dans un décor immersif

Sur plus de 80 m², Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, Nami et les autres héros de la saga prennent vie dans des statues grandeur nature. Contrairement aux figures habituelles du musée, ces personnages n’ont pas été réalisés en cire : ils ont été entièrement fabriqués au Japon et sont habillés de véritables vêtements en tissu. Le décor, imaginé par le musée Grévin en collaboration avec Toei Animation, plonge les visiteurs dans une ambiance lumineuse et musicale pensée pour recréer l’univers festif de la série.

Créé par Eiichiro Oda en 1997 puis adapté en anime par Toei Animation deux ans plus tard, One Piece s’est imposé comme le manga le plus vendu au monde avec plus de 600 millions d’exemplaires écoulés. La série animée, elle, dépasse désormais les 1 160 épisodes.

Une reconnaissance pour un phénomène mondial

Cette installation marque aussi l’arrivée des premiers personnages issus de l’animation japonaise au musée Grévin. Interrogée par l’AFP, Akira Yamaguchi, vice-présidente de Toei Animation Europe, s’est réjouie de voir One Piece intégrer un lieu aussi emblématique, estimant qu’il s’agit d’une “très grande reconnaissance” de son rayonnement international. Le directeur du musée, Yves Delhommeau, a de son côté souligné auprès de l’AFP l’engouement des jeunes générations pour le manga, tout en rappelant que son célèbre drapeau est récemment devenu un symbole repris dans plusieurs manifestations à travers le monde.

Pour accompagner cette ouverture, une carte promotionnelle exclusive du One Piece Card Game, illustrée spécialement pour cette collaboration, sera offerte aux 50 000 premiers visiteurs munis d’un billet d’entrée.