Équateur : 369 kilos de cocaïne estampillés Erling Haaland saisis dans un camion

La police équatorienne saisit 369 kilos de cocaïne dissimulés dans un camion se dirigeant vers la Colombie. La cargaison, évaluée à 17 millions d'euros en Europe, comportait des paquets ornés de l'image d'Erling Haaland, symbolisant une identification interne au sein des trafiquants. Aucun lien direct entre le joueur et le trafic n'est établi.

La police équatorienne a découvert 369 kilos de cocaïne dissimulés dans un camion circulant dans la province de Carchi, au nord du pays, mercredi 12 août. Le véhicule, qui se dirigeait vers la frontière colombienne, avait été repéré dans le cadre d’une opération menée par la brigade des stupéfiants après la réception d’un renseignement anonyme.

La cargaison était composée de 370 paquets rectangulaires verts cachés dans un double-fond du véhicule. Plusieurs pains de cocaïne portaient une image représentant Erling Haaland, l’attaquant norvégien de Manchester City dont la popularité s’est renforcée pendant la Coupe du monde 2026. Aucun élément ne suggère évidemment un quelconque lien entre le footballeur et le trafic découvert par les autorités.

Une cargaison estimée à 17 millions d’euros en Europe

La drogue saisie aurait représenté environ 842 000 dollars sur le marché intérieur équatorien, mais sa valeur aurait pu atteindre près de 17 millions d’euros après son acheminement et sa revente en Europe. Cette différence considérable illustre les profits recherchés par les organisations criminelles qui utilisent l’Équateur comme territoire de stockage et de transit vers l’Amérique centrale, les États-Unis et les ports européens.

L’utilisation de l’image d’Erling Haaland ne relèverait pas d’une opération publicitaire, mais d’une pratique d’identification interne aux réseaux criminels. Les trafiquants apposent régulièrement sur leurs cargaisons des symboles, des logos ou des portraits de célébrités afin d’en indiquer l’origine ou le destinataire. Lionel Messi avait déjà vu son image apparaître sur des paquets de drogue saisis lors d’autres opérations, preuve que la notoriété mondiale des joueurs de football est également détournée par les narcotrafiquants.