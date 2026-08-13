Des millions d’Européens ont observé l’éclipse solaire totale ce mercredi

Des dizaines de millions d’Européens, de l’Espagne au Royaume-Uni, ont assisté à l’éclipse solaire totale ce mercredi. Les routes et lieux d’observation étaient bondés, avec des festivités organisées pour célébrer l’événement. Ce rare phénomène astronomique a poussé de nombreux curieux à se déplacer pour vivre l’expérience dans les meilleures conditions.

Des dizaines de millions de personnes ont assisté à l’éclipse solaire qui a traversé l’Europe occidentale ce mercredi, de l’Espagne au Royaume-Uni en passant par l’Islande. Les curieux s’étaient massés le long du couloir de totalité, parfois depuis plusieurs jours.

Les routes de Cornouailles, à l’extrême ouest de l’Angleterre, étaient saturées dès le matin. À Land’s End, point le plus occidental de la Grande-Bretagne continentale, les parkings affichaient complet et les observateurs s’étaient installés dans les champs alentour pour guetter le passage de l’ombre lunaire. Le phénomène a mobilisé des foules comparables en Espagne et en Islande, deux autres pays situés dans le couloir de totalité.

Pour assister au spectacle, certains avaient opté pour des solutions insolites : des croisiéristes avaient réservé leur place à bord de navires positionnés sur la trajectoire idéale, tandis que d’autres avaient rejoint de petites villes isolées réputées pour offrir les meilleures conditions d’observation. Des festivals organisés toute la journée ont également rassemblé des milliers de personnes autour de l’événement astronomique.

Une éclipse totale de soleil se produit lorsque la Lune s’interpose exactement entre la Terre et le Soleil, plongeant une bande étroite de la surface terrestre dans l’obscurité complète pendant quelques minutes. Ce type de phénomène reste rare à l’échelle d’un lieu donné, ce qui explique les déplacements parfois considérables consentis par les amateurs d’astronomie pour se trouver au bon endroit.