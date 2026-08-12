«Je ne sais pas comment continuer» : Lionel Messi bouleversé par la mort de son père

Lionel Messi exprime son immense chagrin après la mort de son père, Jorge Messi, en rendant hommage à leur relation unique. Dans un message poignant, il évoque le soutien indéfectible de son père tout au long de sa carrière et partage ses doutes sur la poursuite de sa carrière de footballeur sans lui.

Lionel Messi a publié un long et bouleversant message après la mort de son père, Jorge Messi, décédé à 68 ans à Rosario après une longue maladie. Le capitaine argentin y raconte les dernières semaines vécues à distance de son père, revient sur la Coupe du monde 2026 et reconnaît désormais douter sérieusement de la suite de sa carrière. À 39 ans, l’Argentin explique ne pas savoir comment poursuivre sans celui qui l’a accompagné depuis ses premiers pas dans le football. Père, ami mais aussi représentant de Lionel Messi pendant une grande partie de sa carrière, Jorge Messi occupait une place centrale dans sa vie personnelle et professionnelle.

Une Coupe du monde vécue avec la maladie de son père en tête

Dans son message, Lionel Messi raconte notamment avoir abordé la dernière Coupe du monde alors que l’état de santé de son père se dégradait. Jorge Messi espérait pouvoir assister à la compétition. Son fils raconte avoir attendu ses messages après chaque rencontre et avoir voulu aller le plus loin possible pour lui permettre de voir encore un match. L’Argentine est finalement parvenue jusqu’en finale, perdue contre l’Espagne. Messi révèle qu’il souhaitait remporter le trophée pour le rapporter à son père, mais que son corps ne lui répondait plus au moment décisif. Après la compétition, lorsqu’il a retrouvé Jorge, celui-ci pensait même que l’Argentine avait perdu la finale aux tirs au but. Père et fils n’ont alors pas pu échanger sur tout ce qui s’était passé pendant le Mondial.

« Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi »

Lionel Messi a livré l’intégralité de son hommage :

« Papa, je n’arrive toujours pas à croire que tu sois parti. Je ne réalise pas, ou plutôt, je ne veux pas réaliser. C’est très difficile pour moi d’imaginer que je ne te verrai plus, que nous ne parlerons plus. Je sais que tu souffrais et que c’est mieux ainsi, mais tu es parti trop tôt. Il nous restait encore tant de choses à vivre et à partager ensemble.

Tu me demandais tellement de jouer la dernière Coupe du monde, et quelques jours avant le début, c’est là que ton état s’est le plus aggravé. C’était la première fois que tu n’allais pas être présent à une compétition, mais maman me disait que tu irais mieux et que tu serais en forme pour pouvoir voyager. Je te disais qu’on irait jusqu’en finale pour que tu puisses venir.

À chaque fois qu’un match se terminait, j’attendais et je guettais ton message. C’est là que j’ai compris que la situation était vraiment grave. Malgré tout, je ne cessais pas de penser à aller le plus loin possible, pour te laisser du temps et pour que tu puisses voir un match.

Nous sommes arrivés en finale et tu n’as pas pu être là. Je voulais la gagner pour te la ramener et te montrer une nouvelle fois le trophée. Je n’ai pas pu, mes jambes ne me répondaient plus. Cette fois, j’ai essayé d’aller contre mon corps, mais je n’ai pas réussi. Je n’ai jamais réussi à me sentir bien.

Quand je suis arrivé, tu croyais que nous avions perdu la finale aux tirs au but. Nous n’avons pas pu parler de tout ce qui s’était passé. Tu n’as pas pu profiter de tout ça. Nous n’avons pas été champions, mais tu ne sais pas à quel point nous avons profité de chaque match. Une fois de plus, tu avais raison : je devais être là et la jouer.

Je te raconte ça parce que c’est la seule chose dont nous n’avons pas pu parler, car pour tout le reste, tu sais déjà. Nous parlions tous les jours et nous nous voyions dès que mes engagements me le permettaient.

Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Moi, je ne faisais que jouer au football et maintenant, j’ai beaucoup de doutes sur le fait de continuer à le faire encore longtemps.

Tu as été à mes côtés depuis le début, il ne manquait pourtant que si peu de temps avant la fin. Pourquoi n’as-tu pas tenu encore un tout petit peu pour qu’on puisse terminer ensemble ?

Je sais que ton bonheur, c’était de voir ta famille, ta femme, tes enfants aller bien et, surtout, sans que les autres le sachent, de me voir jouer, moi. Depuis que je suis tout petit, ça a toujours été comme ça. Tu m’emmenais à tous mes entraînements dès que tu rentrais du travail. Beaucoup de fois, c’est maman qui m’y emmenait parce que tu travaillais. Évidemment, tu ne manquais jamais un seul de mes matchs. Comme tu souffrais en me regardant jouer, et comme tu en profitais, même si tu ne me faisais jamais beaucoup de compliments.

Tu as été mon père, mon ami et mon représentant. Tu as toujours été la personne que tu devais être à chaque moment et tu ne t’es jamais trompé sur rien. Au-delà de quelques reproches ou disputes, tu avais toujours raison. Au final, les choses finissaient toujours par se passer comme tu l’avais dit.

Tu vas énormément me manquer, mais tu seras toujours présent, surtout dans l’éducation de mes enfants, parce que je leur apprends et les éduque comme vous l’avez fait avec moi.

Repose en paix et veille sur nous depuis là-haut, comme tu le faisais ici. Merci pour tout.

Je t’aime, papa. ❤️ »

Des doutes désormais assumés sur la suite de sa carrière

Au-delà de l’hommage familial, une phrase du message marque particulièrement les esprits. Lionel Messi reconnaît pour la première fois aussi directement que la disparition de son père pourrait peser sur la durée de sa carrière : « Je ne sais pas comment continuer. Moi, je ne faisais que jouer au football et maintenant, j’ai beaucoup de doutes sur le fait de continuer à le faire encore longtemps. » Le joueur ne fait toutefois aucune annonce de retraite et ne fixe aucune date. Il exprime un doute profond dans les jours qui suivent la disparition de celui qui l’a accompagné pendant pratiquement toute sa vie de footballeur.

Jorge Messi, père, conseiller et représentant de son fils

Jorge Messi a joué un rôle déterminant dans le parcours de Lionel Messi. Il l’a accompagné lorsqu’il était enfant, puis dans son départ pour Barcelone et tout au long de sa carrière professionnelle. Il est également devenu son représentant et a géré une partie importante de ses intérêts et de ses contrats. Dans son dernier hommage, Messi insiste cependant d’abord sur le père, celui qui l’emmenait aux entraînements après le travail, assistait à ses matchs et suivait quotidiennement sa carrière. Une présence qu’il promet désormais de transmettre à ses propres enfants : « Je leur apprends et les éduque comme vous l’avez fait avec moi. » Quelques jours après la disparition de Jorge Messi, Lionel Messi termine son message par quelques mots adressés directement à son père : « Repose en paix et veille sur nous depuis là-haut, comme tu le faisais ici. Merci pour tout. Je t’aime, papa. »