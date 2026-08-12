La RATP visée par une plainte pour emplois fictifs d’élus franciliens

L'association AC !! Anti-Corruption dépose une plainte contre X pour des emplois fictifs concernant des élus franciliens à la RATP. Ce dépôt fait suite à des soupçons visant le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, sur des détournements de fonds et des cumuls de mandats. La RATP rejette ces allégations.

L’association AC !! Anti-Corruption a déposé ce mardi une plainte contre X auprès du Parquet national financier. Elle dénonce un système d’emplois fictifs qui aurait permis à plusieurs élus parisiens et franciliens de cumuler des postes salariés à la RATP avec leurs mandats électifs. L’entreprise publique a immédiatement démenti ces accusations d’emplois de complaisance. Cette plainte intervient quelques jours après une première démarche similaire de l’association, visant cette fois nommément le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko.

Le maire de Saint-Denis dans le viseur

Ce dernier fait l’objet de soupçons de détournement de fonds publics et d’emploi fictif. Le 7 août, une plainte contre X avait déjà été adressée à la justice à son encontre. Selon les révélations du Canard enchaîné, l’édile aurait cumulé une fonction à temps plein au sein de la régie des transports parisiens avec son mandat de maire. Les investigations portent sur les conditions de compatibilité entre ces deux activités à plein temps.

Le Parquet national financier devra déterminer si ces cumuls constituent des infractions pénales. L’association AC !! Anti-Corruption concentre ses accusations sur plusieurs élus franciliens dont les situations professionnelles à la RATP soulèvent des interrogations. La régie de transport a fermement contesté toute irrégularité dans le recrutement ou le maintien de ses collaborateurs.