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Le Vietnam tente d’enrayer la chute de sa natalité

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Le Vietnam tente d'enrayer la chute de sa natalité
Le Vietnam tente d'enrayer la chute de sa natalité

Le Vietnam fait face à un défi démographique majeur. Alors que le pays vient de franchir le cap symbolique des 100 millions d’habitants, son taux de fécondité s’est effondré à 1,9 enfant par femme. Cette situation préoccupe les autorités qui craignent un vieillissement rapide de la population et ses conséquences économiques à moyen terme.

Des mesures gouvernementales à l’étude

Les autorités vietnamiennes multiplient les initiatives pour inverser cette tendance. Le gouvernement étudie plusieurs pistes d’action, conscient que le déclin démographique pourrait freiner la croissance économique du pays dans les prochaines décennies. Le Vietnam rejoint ainsi d’autres nations asiatiques confrontées au même phénomène de baisse de la natalité.

Cette situation reflète les mutations sociales profondes que traverse le Vietnam. L’urbanisation croissante, l’accès accru des femmes à l’éducation et au marché du travail, ainsi que l’augmentation du coût de la vie dans les grandes villes expliquent ce recul des naissances. Les mesures envisagées devront tenir compte de ces réalités pour espérer produire des résultats durables.

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