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Aéroport de Sydney : deux avions de ligne évitent une collision de justesse

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Aéroport de Sydney : deux avions de ligne évitent une collision de justesse
Aéroport de Sydney : deux avions de ligne évitent une collision de justesse

Un Airbus A320 de la compagnie australienne Jetstar et un Boeing 777 de Qatar Airways ont évité de peu une collision dimanche 9 août sur le tarmac de l’aéroport international de Sydney. Le régulateur australien de la sécurité des transports a ouvert une enquête.

L’Airbus circulait vers la piste avant un vol intérieur lorsqu’il a dû freiner brutalement pour éviter le Boeing, qui était déplacé à l’aide d’un véhicule de remorquage. Les deux appareils se sont retrouvés à très faible distance l’un de l’autre.

Un membre d’équipage blessé

Un salarié de Jetstar, qui se déplaçait dans la cabine au moment du freinage, a été blessé et pris en charge par les secours. Des dommages ont également été constatés entre le train d’atterrissage avant du Boeing 777 et le véhicule chargé de le remorquer.

Jetstar assure que son appareil suivait les instructions du contrôle aérien lorsque l’autre avion est apparu à proximité. L’enquête devra déterminer l’enchaînement précis des faits et identifier d’éventuelles erreurs dans la gestion des déplacements au sol. Qatar Airways n’a pas réagi dans l’immédiat.

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