Royaume-Uni : Andy Burnham lance une tournée consacrée au coût de la vie

Andy Burnham, premier ministre britannique, entreprend une tournée à travers le Royaume-Uni pour dialoguer avec les populations touchées par l'augmentation du coût de la vie. Il espère recueillir leurs préoccupations afin de développer un plan économique sur dix ans, tout en faisant face aux critiques de l’opposition sur la fiscalité et son programme de libération anticipée.

Le premier ministre britannique Andy Burnham doit parcourir les différentes nations et régions du Royaume-Uni afin de rencontrer les habitants confrontés à la hausse du coût de la vie. Downing Street annonce une série de mesures destinées à faciliter leur quotidien et à leur donner « un peu d’air ».

Le chef du gouvernement veut notamment lutter contre les prix dissimulés et les pratiques commerciales jugées abusives. Il souhaite également soutenir les commerces des centres-villes et recueillir les préoccupations de la population pour élaborer un plan économique sur dix ans.

Des mesures importantes attendues en octobre

Les principales annonces financières ne devraient toutefois pas intervenir avant la présentation du budget en octobre. Le chancelier John Healey a prévenu qu’il maintiendrait une stricte discipline budgétaire, ce qui limitera les marges de manœuvre du gouvernement.

L’opposition critique déjà cette tournée. Les conservateurs accusent le gouvernement d’alourdir les impôts et les contraintes pesant sur les entreprises, tandis que les libéraux-démocrates réclament une baisse temporaire de la TVA dans l’hôtellerie-restauration et une réforme de la fiscalité commerciale.

La libération anticipée des détenus reste controversée

Andy Burnham devra également répondre aux critiques suscitées par son programme de libération anticipée de détenus en Angleterre et au pays de Galles. Deux hommes condamnés pour l’homicide du policier Andrew Harper pourraient notamment bénéficier du dispositif à partir de 2027, malgré les protestations de sa famille.

Le gouvernement affirme ne pas pouvoir restreindre davantage le programme sans aggraver la surpopulation carcérale. La population pénitentiaire atteint déjà 86 495 détenus, soit plus de 97 % des capacités disponibles, et pourrait dépasser le nombre de places dès le mois de novembre.