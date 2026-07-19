Royaume-Uni : Andy Burnham enterre le projet de carte d’identité numérique nationale

Le futur Premier ministre britannique Andy Burnham a confirmé l’abandon du projet de carte d’identité numérique nationale lancé en 2025 par le gouvernement de Keir Starmer. Destiné à être déployé d’ici à 2029, ce dispositif devait permettre aux citoyens de prouver leur droit à travailler et s’inscrivait dans la stratégie de lutte contre l’immigration illégale. Son coût était estimé à 1,8 milliard de livres sterling (plus de 2 milliards d’euros) sur trois ans.

Cette décision marque l’une des premières orientations du futur chef du gouvernement, qui souhaite réaffecter les moyens prévus pour ce projet à d’autres priorités. Selon son entourage, les ressources seront désormais consacrées à des mesures visant à répondre à la crise du coût de la vie, alors que le Royaume-Uni reste confronté à une inflation élevée et à la hausse des prix de l’énergie et de l’alimentation.

Une priorité donnée au pouvoir d’achat

Le projet de carte d’identité numérique avait suscité de vives critiques au Royaume-Uni, où il n’existe pas de carte d’identité nationale. Plusieurs partis d’opposition ainsi que des figures de l’extrême droite dénonçaient un dispositif susceptible d’accroître le contrôle de l’État sur les citoyens. Face à cette contestation, le gouvernement Starmer avait déjà renoncé à rendre cette carte obligatoire pour exercer une activité professionnelle.

Malgré cet abandon, le futur gouvernement travailliste assure qu’il poursuivra la lutte contre le travail illégal en s’appuyant sur les dispositifs déjà mis en place. Andy Burnham entend désormais concentrer son action sur la relance économique et l’amélioration du niveau de vie des Britanniques, faisant du pouvoir d’achat l’une des priorités de son arrivée à Downing Street.