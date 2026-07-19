Espagne-Argentine : Ronaldo annonce une victoire facile de la Roja

À quelques heures de la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Ronaldo a livré un pronostic particulièrement tranché. Le double champion du monde brésilien voit la Roja s’imposer et estime qu’elle dominera facilement l’équipe de Lionel Messi. La finale se dispute ce dimanche 19 juillet au New York New Jersey Stadium. L’Argentine vise une quatrième étoile et un deuxième titre consécutif, tandis que l’Espagne tente de redevenir championne du monde, 16 ans après son premier sacre.

« L’Espagne va gagner facilement »

Ronaldo n’a laissé aucune place au doute au moment de désigner son favori : « Je pense que l’Espagne va gagner le match, et facilement ! Mes favoris ont toujours été l’Espagne et la France. J’avais dit lors de notre dernière émission que le vainqueur de cette demi-finale allait être champion du monde. » La Roja a validé son billet pour la finale en battant la France 2-0. Cette victoire lui a permis d’atteindre la deuxième finale mondiale de son histoire, après celle remportée contre les Pays-Bas en 2010.

Ronaldo impressionné par le football espagnol

L’ancien attaquant du Real Madrid et du FC Barcelone a surtout insisté sur la continuité du jeu pratiqué par la sélection espagnole. Pour lui, les performances réalisées durant cette Coupe du monde ne sont pas apparues soudainement : « Je le répète : la Roja va gagner facilement avec un football extraordinaire. Ce n’est pas un jeu qui a été pratiqué seulement dans cette Coupe du monde. Ils jouent comme ça depuis très longtemps. C’est une philosophie qui vient de Pep Guardiola. » L’Espagne aborde cette finale après 37 rencontres sans défaite dans le temps réglementaire ou en prolongation. Depuis son revers contre la Colombie en mars 2024, elle a notamment affronté le Brésil, l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal.

L’Argentine jugée incapable de renverser la Roja

Ronaldo estime que l’Argentine pourrait rencontrer de grandes difficultés en cas d’ouverture du score espagnole. Il doute de la capacité des champions du monde en titre à reprendre le contrôle de la rencontre s’ils se retrouvent menés : « Je ne crois pas que l’Argentine va avoir la force pour revenir au score si elle est menée 1-0 ou 2-0 face à l’Espagne. Pourquoi ? Car l’Espagne aura la possession du ballon pendant tout le match. » La Roja a présenté la meilleure défense du tournoi avant la finale, avec seulement un but encaissé durant son parcours. L’Argentine possède de son côté la meilleure attaque, avec 19 buts inscrits, contre 13 pour les Espagnols.

« Cette Coupe du monde reste un succès absolu »

Malgré son pronostic sans appel, Ronaldo a salué le parcours de l’Albiceleste et la nouvelle campagne mondiale de Lionel Messi : « Cette Coupe du monde de l’Argentine reste un succès absolu ! Ils ont fait des remontadas folles. Lionel Messi écrit une nouvelle belle histoire dans un Mondial. C’est une sélection qui montre un caractère admirable. »

L’Argentine a notamment renversé l’Angleterre 2-1 en demi-finale grâce à une fin de rencontre spectaculaire. Les hommes de Lionel Scaloni ont remporté leurs sept matchs dans cette Coupe du monde et peuvent devenir la première sélection à conserver son titre depuis le Brésil en 1962. Ronaldo maintient pourtant son verdict : « L’Espagne sait ce qu’elle doit faire dans n’importe quelle phase de jeu. » Pour le Brésilien, la maîtrise collective et la possession de la Roja feront la différence face aux champions du monde en titre.