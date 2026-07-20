Incendies dans le Var et en Corse : plus de 500 hectares brûlés sous la canicule

Dimanche 19 juillet, plusieurs incendies ont éclaté dans le Var et en Haute-Corse, deux départements placés en vigilance orange canicule par Météo-France. Des centaines de pompiers ont été mobilisés pour contenir des feux alimentés par la sécheresse et le vent.

Dans le Var, le feu le plus important a pris vers 15 heures sur la commune de Taradeau, à l’arrière du golfe de Saint-Tropez. Attisé par le vent, il a rapidement progressé en direction des Arcs-sur-Argens, parcourant près de 200 hectares avant la fin de soirée. À 22 h 30, la préfecture indiquait que l’incendie n’était « toujours pas fixé », tout en jugeant la situation « favorable ». Plus de 600 pompiers étaient encore mobilisés dimanche soir, avec des opérations prévues « toute la nuit pour éteindre tous les foyers résiduels ».

Arrivé dans une zone périurbaine, le feu a brûlé dix maisons ; les pompiers en ont préservé soixante. Un pompier a été légèrement blessé, victime d’une brûlure à la main. Au total, 150 personnes ont été évacuées des deux communes et accueillies dans des salles des fêtes et une école. Vers 22 heures, les habitants de Taradeau et de certains quartiers des Arcs ont pu regagner leurs domiciles.

En Haute-Corse, la situation reste préoccupante dans des zones de montagne difficiles d’accès. Deux incendies déclenchés par la foudre le 12 juillet sont toujours actifs une semaine plus tard. Celui d’Albertacce a encore progressé dimanche pour atteindre près de 326 hectares après avoir « repris de la vigueur au cours de l’après-midi » et pénétré une forêt. La préfecture de Haute-Corse pointe « les reliefs escarpés, les difficultés d’accès aux foyers ainsi que les conditions de propagation du feu » comme autant d’obstacles aux opérations.

Cent soixante sapeurs-pompiers, appuyés par 66 engins terrestres, deux avions Pélican, un hélicoptère bombardier d’eau et un avion d’investigation, combattaient ce feu dimanche. L’incendie a entraîné la fermeture de plusieurs sentiers de randonnée, dont une portion du GR20. Un pompier de l’Hérault, venu en renfort, a été brûlé aux mains dans l’après-midi et évacué à l’hôpital. La veille, un sapeur-forestier de la Collectivité de Corse avait été blessé à la tête lors des opérations menées près de Corte, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

À Trignac, près de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, un feu de végétation s’est propagé en fin d’après-midi à un quartier résidentiel. Trois habitations et un cabanon ont été incendiés, selon la préfecture. Une cinquantaine de personnes évacuées par précaution ont été prises en charge dans une salle communale.