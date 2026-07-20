Espagne : 26 000 hectares ravagés par un incendie géant au nord de Madrid

Un important incendie de forêt continue de progresser dans la région de Guadalajara, à une centaine de kilomètres au nord de Madrid. Déclaré jeudi près du village de La Mierla, le sinistre a déjà détruit environ 26 000 hectares et entraîné l’évacuation de près de 1 200 habitants. Les autorités ont ordonné l’évacuation de 28 hameaux situés dans le parc naturel de la Sierra Norte, où les flammes menacent plusieurs zones habitées.

Aucune victime n’est à déplorer à ce stade, mais d’importants moyens terrestres et aériens restent mobilisés pour tenter de contenir le feu. Les opérations sont compliquées par la configuration de cette région rurale, composée de nombreux petits villages dispersés au cœur d’un vaste massif forestier.

Une nouvelle vague de chaleur inquiète les autorités

Le président de la région de Castille-La-Manche, Emiliano García-Page, a souligné que la priorité des secours demeure la protection des habitants face à un incendie particulièrement complexe. Selon lui, la dispersion des habitations rend les interventions plus difficiles et impose de multiples évacuations pour éviter toute perte humaine.

La situation est d’autant plus préoccupante que l’Espagne s’apprête à connaître une troisième vague de chaleur, avec des températures qui pourraient dépasser les 40 °C dès mardi. Ces conditions météorologiques favorisent la propagation des incendies, dans un pays où plus de 104 000 hectares sont déjà partis en fumée depuis le début de l’année. En 2025, près de 393 000 hectares avaient été détruits par les flammes, selon le Système européen d’information sur les incendies de forêt (EFFIS).