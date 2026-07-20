La Hongrie propose à Judit Polgár de devenir présidente

Le Premier ministre hongrois Péter Magyar rencontre ce lundi Judit Polgár pour lui proposer de briguer la présidence de la République. L’annonce a été faite samedi sur Facebook par le chef du gouvernement, qui souhaite confier ce poste à l’ancienne légende des échecs. Cette démarche intervient après l’adoption d’un amendement constitutionnel qui a écourté le mandat du président actuel Tamás Sulyok.

Une championne sollicitée pour la présidence

Judit Polgár, figure mondiale des échecs, n’a jamais exercé de fonction politique. Sa notoriété dépasse les frontières hongroises et son parcours sportif lui a valu une reconnaissance internationale. Le choix de Péter Magyar traduit une volonté de renouvellement au sommet de l’État, en s’appuyant sur une personnalité reconnue pour son excellence dans son domaine.

La rencontre prévue ce lundi déterminera si l’ancienne championne accepte cette proposition. Le mandat présidentiel, désormais vacant après la modification constitutionnelle, reste à pourvoir. Judit Polgár dispose de quelques jours pour étudier l’offre du gouvernement hongrois et prendre sa décision.