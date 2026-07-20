Peter Magyar propose la championne d’échecs Judit Polgar à la présidence hongroise

Le Premier ministre hongrois Peter Magyar a annoncé lundi vouloir soumettre le nom de Judit Polgar, ancienne numéro un mondiale d’échecs, pour occuper la présidence de la République. Une rencontre entre les deux personnalités était prévue dans la journée.

« Notre pays a besoin d’unité, de paix et d’un président dont tous les Hongrois puissent être fiers », a écrit Peter Magyar sur Facebook lundi 20 juillet. C’est dans ce contexte qu’il a annoncé vouloir proposer Judit Polgar, 49 ans, pour la présidence de la République hongroise.

Le chef du gouvernement, successeur de Viktor Orbán élu en avril 2026, a précisé qu’il souhaitait lui demander si elle était prête à exercer cette fonction jusqu’à l’adoption d’une nouvelle Constitution. Magyar avait fait de la restauration de l’état de droit et de « contre-pouvoirs efficaces » l’un des axes centraux de son programme, passant notamment par une révision constitutionnelle.

L’annonce survient trois jours après que le président Tamas Sulyok, proche de l’ancien Premier ministre nationaliste Viktor Orbán, a accepté de quitter ses fonctions, le samedi 18 juillet.

Judit Polgar jouit en Hongrie d’une notoriété hors du commun, largement déconnectée des clivages partisans. Grande Maîtresse d’échecs, elle a occupé la première place mondiale féminine pendant plus d’un quart de siècle et reste à ce jour la seule femme à avoir intégré le Top 10 mondial toutes catégories confondues.

Élevée avec ses sœurs selon la méthode pédagogique élaborée par leur père pour former des champions, elle a souvent évoqué les préjugés sexistes qu’elle a dû affronter dans le monde des échecs. Parmi ses victoires les plus marquantes figure celle remportée en 2002 face au Russe Garry Kasparov, ancien champion du monde.

Retirée de la compétition depuis 2014, elle consacre depuis lors son énergie à la promotion des échecs auprès des jeunes et au développement de projets éducatifs, ce qui lui a forgé une image consensuelle dans la société hongroise. Son parcours a régulièrement été rapproché de celui de l’héroïne de la série Netflix « Le Jeu de la dame », dont elle avait salué en 2020 la fidélité à l’univers des échecs.