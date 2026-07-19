Finale Espagne-Argentine : Messi vise un deuxième sacre, la Roja veut reconquérir le monde

L’Espagne et l’Argentine s’affrontent ce dimanche soir à 21h au New York New Jersey Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey, pour la finale de la Coupe du monde 2026. Cette dernière rencontre du tournoi oppose les champions d’Europe espagnols aux champions du monde argentins. La Roja peut décrocher la deuxième étoile de son histoire, 16 ans après son titre de 2010. L’Albiceleste tentera elle de conserver le trophée remporté au Qatar et de devenir la première sélection à réussir un doublé mondial depuis le Brésil en 1958 et 1962.

L’Espagne n’a encaissé qu’un seul but

L’Espagne arrive en finale avec la meilleure défense de la compétition. Les joueurs de Luis de la Fuente n’ont encaissé qu’un seul but en sept rencontres et n’ont jamais été menés au score depuis le début du tournoi. Ils restent également sur une série de 37 matches sans défaite, débutée en mars 2024.

En phase finale, l’Espagne a éliminé l’Autriche en 16es de finale, 3-0, puis le Portugal en huitièmes, 1-0. Elle a ensuite concédé son seul but du tournoi lors de son quart de finale remporté contre la Belgique, 2-1. En demi-finale, les Espagnols ont dominé la France, 2-0, grâce à un penalty de Mikel Oyarzabal et un but de Pedro Porro. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont restés muets face à la défense espagnole.

Rodri dirige, Oyarzabal marque, Yamal provoque

Le jeu espagnol repose d’abord sur Rodri. Le capitaine contrôle le milieu de terrain, protège sa défense et organise les premières relances. Face à la France, le Ballon d’or 2024 avait livré l’une de ses meilleures prestations du tournoi et permis à l’Espagne de conserver la maîtrise du ballon pendant une grande partie de la rencontre.

Mikel Oyarzabal est le meilleur buteur espagnol de cette Coupe du monde avec cinq réalisations. L’attaquant a encore ouvert le score contre la France. Dani Olmo reste l’un des principaux créateurs de l’équipe, tandis que Mikel Merino apporte sa puissance et sa présence dans la surface. Sur le côté droit, Lamine Yamal constitue la principale menace individuelle. À 19 ans, l’ailier du FC Barcelone dispute sa première finale de Coupe du monde. Contre la France, il a obtenu le penalty transformé par Oyarzabal et s’est également vu refuser un but pour hors-jeu. Sa vitesse, ses dribbles et ses prises de balle obligent les défenses adverses à renforcer leur côté gauche.

L’Argentine possède la meilleure attaque du tournoi

L’Argentine présente de son côté un parcours beaucoup plus mouvementé. Les champions du monde ont marqué 19 buts, soit le meilleur total de la compétition, mais ils ont encaissé au moins un but lors de chacune de leurs quatre rencontres à élimination directe. Leur force a surtout été leur capacité à revenir dans les matches et à marquer dans les dernières minutes.

En phase finale, l’Argentine a eu besoin de la prolongation pour éliminer le Cap-Vert, 3-2, en 16es de finale. En huitièmes, elle s’est retrouvée menée 2-0 par l’Égypte avant de renverser la rencontre et de gagner 3-2 grâce à un but inscrit dans le temps additionnel. Les Argentins ont ensuite battu la Suisse, 3-1 après prolongation, en quart de finale. En demi-finale, l’Angleterre menait encore 1-0 dans les dernières minutes. Messi a alors délivré deux passes décisives, d’abord pour Enzo Fernández, puis pour Lautaro Martínez. L’Argentine s’est imposée 2-1 et a décroché sa deuxième finale mondiale consécutive.

Messi poursuit Mbappé pour le Soulier d’or

Lionel Messi aborde cette finale avec huit buts et quatre passes décisives. À 39 ans, le capitaine argentin dispute sa sixième Coupe du monde et probablement son dernier match dans la compétition. Il peut devenir champion du monde pour la deuxième fois après le titre remporté contre la France en 2022. Messi peut également terminer meilleur buteur du tournoi. Kylian Mbappé occupe désormais la première place avec 10 buts après son doublé contre l’Angleterre lors de la petite finale. Messi doit donc inscrire au moins deux buts pour revenir à hauteur du Français. Un triplé lui permettrait de décrocher seul le Soulier d’or, sans dépendre des passes décisives ou du temps de jeu pour les départager.

Un autre record est en jeu. Mbappé est devenu le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du monde avec 22 réalisations. Messi en compte 21. Un but lui permettrait d’égaler le Français et un doublé de reprendre seul la première place du classement historique.

Lautaro Martínez, l’autre arme argentine

L’Espagne ne pourra pas concentrer toute son attention sur Messi. Lautaro Martínez a marqué le but de la qualification contre l’Angleterre et apporte une solution supplémentaire dans la surface. Enzo Fernández, buteur en demi-finale, Alexis Mac Allister et Rodrigo De Paul constituent un milieu capable d’augmenter l’intensité lorsque l’Argentine est menée. Emiliano Martínez reste également déterminant. Meilleur gardien de la Coupe du monde 2022, il possède une grande expérience des matches à élimination directe et des séances de tirs au but. L’Argentine a toutefois montré davantage de fragilité défensive que l’Espagne et n’a plus réussi à conserver sa cage inviolée depuis la phase de groupes.

Messi contre Yamal, deux générations face à face

La finale opposera également deux joueurs profondément liés au FC Barcelone. Messi a été formé à La Masia avant de passer 17 années dans l’équipe première du club catalan. Yamal est devenu, à son tour, l’un des principaux visages du Barça et de la sélection espagnole. Luis de la Fuente a confirmé que l’Espagne ne mettrait pas en place un marquage individuel permanent sur Messi. Le sélectionneur espagnol a néanmoins reconnu que son équipe devrait surveiller très étroitement le capitaine argentin, auteur de huit buts et quatre passes décisives dans le tournoi.

Deux sélections à une victoire de l’histoire

En cas de succès, l’Espagne ajouterait une deuxième Coupe du monde à son palmarès après celle remportée en Afrique du Sud en 2010. Elle confirmerait également sa domination après son titre européen de 2024 et sa victoire en Ligue des nations 2025.

L’Argentine vise une quatrième étoile après ses titres de 1978, 1986 et 2022. Une victoire permettrait aux joueurs de Lionel Scaloni de conserver leur titre et de prolonger une série exceptionnelle comprenant également les Copa América 2021 et 2024.

La meilleure défense du tournoi va donc affronter sa meilleure attaque. L’Espagne n’a encaissé qu’un but. L’Argentine en a marqué 19. Entre la maîtrise collective de la Roja et l’efficacité de Messi dans une compétition qu’il a déjà remportée, la Coupe du monde 2026 se terminera par l’affiche la plus attendue du tournoi.