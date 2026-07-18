À quelques heures du dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, Kylian Mbappé a publié un long message pour remercier le sélectionneur. Le capitaine des Bleus évoque leurs années passées ensemble, les succès remportés et la déception de ne pas avoir offert une fin plus heureuse à celui qui dirige la sélection depuis 2012.

Mbappé regrette l’échec contre l’Espagne

Le message intervient avant le match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026 entre la France et l’Angleterre, disputé ce samedi 18 juillet à 23h, à Miami. Battus 2-0 par l’Espagne en demi-finale, les Bleus ont vu leur rêve de disputer une troisième finale mondiale consécutive s’effondrer. Kylian Mbappé revient directement sur cette élimination. Le capitaine français reconnaît que les joueurs auraient voulu offrir à leur sélectionneur une dernière rencontre plus prestigieuse, en finale du Mondial. Il ne cherche pas à atténuer la responsabilité de l’équipe et écrit sans détour : « Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué. »

« Le temps et l’histoire s’en chargeront »

Dans son hommage, Mbappé défend également le bilan de Didier Deschamps, parfois contesté malgré ses résultats. Il estime que l’importance de son passage à la tête des Bleus sera pleinement reconnue avec le recul. Le joueur du Real Madrid qualifie Deschamps d’« une des plus grandes légendes de notre pays » et insiste sur le rôle joué par le sélectionneur dans sa carrière internationale. Appelé pour la première fois en équipe de France en 2017, Mbappé a remporté sous ses ordres la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021. Il a également disputé la finale de la Coupe du monde 2022.

L’intégralité du message de Kylian Mbappé

« Aujourd’hui est ta dernière danse.

Toi qui nous as tant donné.

Nous aurions dû t’offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué.

Mettre des mots sur ce que tu as apporté pendant 14 ans est très difficile, tant tu as été un acteur majeur du renouveau de cette équipe. Les gens n’ont pas toujours su apprécier ta grandeur, mais le temps et l’histoire s’en chargeront…

Merci de m’avoir donné la chance et l’opportunité de représenter mon pays sur la plus grande scène pendant tant d’années.

Je me sens privilégié d’avoir pu être aux côtés de l’une des plus grandes légendes de notre pays, et je ne garde que d’excellents souvenirs de tout ce que nous avons vécu et accompli ensemble.

Je te souhaite le meilleur dans ta nouvelle aventure, et encore merci pour tout ce que tu as apporté à ce maillot qui compte tant pour nous.

👑 »

Un 185e et dernier match à la tête des Bleus

Didier Deschamps dirigera face à l’Angleterre sa 185e et dernière rencontre en tant que sélectionneur. Avant ce dernier rendez-vous, son bilan s’élève à 120 victoires, 35 matchs nuls et 29 défaites. Aucun autre sélectionneur n’a dirigé autant de rencontres à la tête de l’équipe de France.

Arrivé après l’Euro 2012, l’ancien capitaine des champions du monde 1998 a reconstruit une sélection alors fragilisée par plusieurs compétitions difficiles. Sous sa direction, la France a atteint la finale de l’Euro 2016, remporté la Coupe du monde 2018, gagné la Ligue des nations 2021 et disputé une nouvelle finale mondiale en 2022. Les Bleus ont également atteint les demi-finales de l’Euro 2024 et de la Coupe du monde 2026.

Une dernière médaille à aller chercher contre l’Angleterre

Éliminée par l’Espagne, la France tentera de quitter la compétition avec la médaille de bronze. L’Angleterre a également manqué la finale après sa défaite 2-1 contre l’Argentine, concédée dans les dernières minutes de la seconde demi-finale. Pour Didier Deschamps, cette petite finale refermera officiellement 14 années à la tête des Bleus. Pour Kylian Mbappé et ses partenaires, elle représente une dernière occasion de lui offrir une victoire avant son départ. Le message du capitaine montre déjà que, quel que soit le résultat contre l’Angleterre, la page qui se tourne dépasse largement le cadre d’un simple match pour la troisième place.