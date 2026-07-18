Deux soldats américains tués en Jordanie lors d’une attaque iranienne

Deux militaires américains stationnés en Jordanie ont été tués vendredi par des missiles et des drones iraniens. Le Commandement central américain (CENTCOM) a confirmé les faits dans un communiqué publié samedi.

L’attaque a eu lieu vendredi et a coûté la vie à deux membres des forces armées américaines déployés en Jordanie. Le Commandement central des États-Unis a officiellement attribué cette frappe à l’Iran, précisant que des missiles et des drones avaient été utilisés.

Le CENTCOM n’a pas fourni davantage de détails dans son communiqué initial sur le bilan exact des blessés ni sur le site précis visé en Jordanie.