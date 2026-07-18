Plus de 100 démocrates votent contre l’aide militaire à Israël avant les midterms

Un vote marquant s’est tenu cette semaine à la Chambre des représentants : plus de cent élus démocrates ont soutenu une réduction de l’aide militaire américaine à Israël, révélant une fracture profonde au sein du parti à quelques mois des élections de mi-mandat.

Le chiffre frappe par son ampleur. Plus de cent représentants démocrates ont voté cette semaine en faveur d’une coupe dans l’aide militaire accordée à Israël, un geste qui dépasse largement le cadre d’une opposition symbolique et traduit une recomposition idéologique du parti.

« Quand plus de cent démocrates à la Chambre sont prêts à voter pour réduire l’aide militaire, ce n’est plus un vote protestataire », a déclaré Mike Fahey, stratège politique chevronné. « C’est le signal que le parti traverse un réalignement générationnel et idéologique. »

Ce vote intervient à un moment sensible, à l’approche des élections législatives de novembre. Il pourrait peser sur les équilibres internes du parti démocrate, mais aussi sur l’avenir de l’une des alliances les plus stables de la politique étrangère américaine, celle qui lie Washington à Tel-Aviv depuis des décennies.