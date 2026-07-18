Le chef de l’ONU condamne les frappes contre les infrastructures civiles en Iran

Antonio Guterres s’est dit « profondément préoccupé » par l’escalade militaire entre l’Iran et les États-Unis, après que Téhéran a accusé Washington de cibler des ponts et des nœuds de transport.
Le secrétaire général des Nations unies a haussé le ton vendredi face aux frappes visant des infrastructures civiles en Iran. Son porte-parole, Farhan Haq, a transmis le message aux journalistes : « Le secrétaire général reste profondément préoccupé par l’escalade militaire continue entre l’Iran et les États-Unis d’Amérique. »
La déclaration intervient alors que l’Iran accuse les forces américaines d’avoir pris pour cibles des ponts et des plateformes de transport sur son territoire. Face à ces allégations, Guterres a fait passer un message sans ambiguïté par la voix de son porte-parole : « Il est particulièrement préoccupé par les attaques contre les infrastructures civiles en Iran et dans l’ensemble de la région. De telles attaques sont inacceptables. »
L’ONU n’a pas précisé quelles frappes spécifiques étaient visées par cette condamnation, ni fourni d’éléments d’évaluation indépendants sur les dommages causés aux sites civils iraniens.
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