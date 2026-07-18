Latécoère retenu pour développer le système électrique du plus grand avion cargo du monde

L’équipementier aéronautique français Latécoère a été sélectionné par la société américaine Radia pour concevoir le système de câblage électrique du WindRunner, un avion cargo de dimensions record.

Latécoère a décroché un contrat auprès de Radia, entreprise américaine spécialisée dans l’énergie éolienne, pour développer l’EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) du WindRunner. Cet appareil, présenté comme le plus grand avion cargo au monde, est conçu pour transporter des pales d’éoliennes de très grande taille, inaccessibles aux modes de transport terrestres conventionnels.

Le groupe toulousain sera chargé de l’ensemble du système d’interconnexion électrique de l’aéronef, un composant critique qui assure la distribution de l’énergie et la transmission des signaux à bord. Cette mission place Latécoère au cœur d’un programme aéronautique hors norme, porté par les ambitions de Radia dans le secteur des énergies renouvelables.

Le WindRunner affiche des dimensions qui dépassent celles de tout appareil existant. Sa conception répond à un besoin logistique précis : acheminer par voie aérienne des pales d’éoliennes dont la longueur excède les capacités du transport routier ou ferroviaire, notamment vers des sites isolés.

Pour Latécoère, cette sélection représente une entrée sur un programme civil innovant, au-delà de ses activités traditionnelles dans l’aéronautique commerciale et de défense.