Washington restaure partiellement le statut de Hong Kong, Pékin salue la décision

Les États-Unis ont partiellement rétabli le statut spécial de Hong Kong, que l’administration Trump avait révoqué. La Chine a accueilli favorablement cette décision.

L’administration américaine a fait marche arrière, au moins en partie, sur l’une des mesures prises sous Donald Trump à l’égard de Hong Kong. Washington a annoncé le rétablissement partiel du statut particulier dont bénéficiait le territoire avant que l’ancien président ne le suspende, au nom de la répression exercée par Pékin sur les libertés locales.

La décision a été saluée par la Chine, qui y voit un geste positif dans le contexte des relations sino-américaines. Pékin avait vivement contesté la révocation initiale de ce statut, qui accordait à Hong Kong un traitement commercial et diplomatique distinct de celui appliqué au reste de la Chine continentale.

Les détails précis du rétablissement partiel, notamment les domaines concernés et ceux qui restent suspendus, n’ont pas été immédiatement précisés.