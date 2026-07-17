Un pétrolier iranien frappé deux fois en deux jours près de l’île de Kharg

Des forces américaines ont attaqué pour la deuxième fois en deux jours un pétrolier iranien ancré près de l’île de Kharg, dans le golfe Persique, selon un responsable iranien.

Le pétrolier vide Belma N.I.22, déjà touché deux jours plus tôt, a essuyé une nouvelle frappe ce jour. « Le pétrolier vide Belma N.I.22, qui avait été touché il y a deux jours, a été attaqué à nouveau aujourd’hui par deux missiles américains », a déclaré le gouverneur adjoint de Bouchehr à l’agence de presse iranienne Fars.

L’île de Kharg, située dans le golfe Persique, concentre la majeure partie des infrastructures d’exportation pétrolière de l’Iran. La répétition de cette frappe sur le même navire en l’espace de quarante-huit heures marque une escalade notable des opérations militaires américaines contre des cibles iraniennes dans la région.