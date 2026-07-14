Entrevue Moyen-Orient

Troisième nuit de frappes américaines contre l’Iran, Trump évoque un accord possible

14 juillet 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Les États-Unis ont conduit une troisième nuit consécutive de bombardements contre l’Iran, tout en annonçant le rétablissement prochain d’un blocus naval sur les ports iraniens. Donald Trump n’a pas fermé la porte à une issue diplomatique, tandis que des missiles iraniens ont touché deux tankers dans le détroit d’Ormuz, faisant un mort.

Troisième nuit de frappes américaines contre l’Iran, Trump évoque un accord possible
Troisième nuit de frappes américaines contre l’Iran, Trump évoque un accord possible

Les États-Unis ont conduit une troisième nuit consécutive de bombardements contre l’Iran, tout en annonçant le rétablissement prochain d’un blocus naval sur les ports iraniens. Donald Trump n’a pas fermé la porte à une issue diplomatique, tandis que des missiles iraniens ont touché deux tankers dans le détroit d’Ormuz, faisant un mort.

Pour la troisième nuit d’affilée, les forces américaines ont frappé le territoire iranien. Ces opérations militaires s’accompagnent d’une mesure de pression supplémentaire : le blocus naval des ports iraniens doit être rétabli dès mardi, selon les informations disponibles.

Malgré l’intensité des bombardements, Donald Trump a jugé qu’un accord avec Téhéran restait « possible ». Cette déclaration tranche avec la brutalité des frappes en cours et laisse ouverte une fenêtre de négociation dont les contours demeurent flous.

Sur le plan maritime, les Émirats arabes unis ont signalé des attaques de missiles iraniens contre deux tankers naviguant dans le détroit d’Ormuz. Un membre d’équipage indien a été tué lors de ces tirs, qui surviennent dans l’une des voies de transit pétrolier les plus fréquentées au monde.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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