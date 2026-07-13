Nouvelles frappes américaines contre l’Iran, Téhéran juge la diplomatie épuisée

L’armée américaine a lancé dimanche soir une nouvelle vague d’attaques contre l’Iran, dans un contexte d’escalade militaire autour du détroit d’Ormuz. Téhéran a estimé que ces frappes avaient rendu « futiles » plusieurs mois d’efforts diplomatiques.

L’armée américaine a lancé dimanche soir une nouvelle vague d’attaques contre l’Iran, dans un contexte d’escalade militaire autour du détroit d’Ormuz. Téhéran a estimé que ces frappes avaient rendu « futiles » plusieurs mois d’efforts diplomatiques.

Les forces américaines et iraniennes ont échangé de lourdes attaques de missiles et de drones autour du détroit d’Ormuz, faisant monter la pression sur une trêve déjà fragile. Le Commandement central américain (Centcom) a annoncé sur X que de nouvelles frappes avaient débuté à 21 heures GMT dimanche, avec pour objectif déclaré de « continuer à dégrader la capacité iranienne à attaquer les marins civils et les navires commerciaux transitant librement par le détroit d’Ormuz ».

Du côté iranien, la réponse a été immédiate sur le plan rhétorique. Téhéran a affirmé que les dernières frappes américaines avaient « rendu futiles » l’ensemble des efforts diplomatiques engagés au cours des derniers mois, fermant ainsi, au moins verbalement, la porte à une désescalade rapide.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part considérable du commerce maritime mondial d’hydrocarbures, est au cœur de la confrontation entre les deux pays. Les échanges de tirs de missiles et de drones illustrent une escalade militaire directe qui dépasse le cadre des tensions habituelles dans la région.