Marche, plage, vacances : dans quels cas porter des tongs ou des Birkenstock ?

L’été remet chaque année le même dilemme sur le devant de la scène : faut-il privilégier les tongs ou les Birkenstock ? Si ces deux types de chaussures ouvertes sont devenus des incontournables de la saison estivale, leur usage ne répond pas aux mêmes besoins. Les podologues rappellent qu’au-delà du style, le choix d’une chaussure peut avoir des conséquences sur le confort, la posture et la santé des pieds.

Les tongs séduisent par leur simplicité. Faciles à enfiler, peu encombrantes et parfaitement adaptées aux environnements humides, elles restent les alliées idéales de la plage, de la piscine ou des vestiaires. Leur semelle fine et leur absence de maintien permettent au pied de sécher rapidement, mais elles sont conçues avant tout pour de courtes distances. Les spécialistes déconseillent de les porter pendant plusieurs heures d’affilée ou pour de longues promenades.

Des sandales plus adaptées à la marche

À l’inverse, les Birkenstock et les sandales anatomiques offrent un meilleur maintien du pied grâce à leurs brides réglables et à leur semelle ergonomique. Cette conception répartit davantage les points d’appui et limite les tensions au niveau de la voûte plantaire, des chevilles et des genoux. Elles sont ainsi plus adaptées aux visites touristiques, aux journées en ville ou aux déplacements nécessitant de marcher plusieurs kilomètres.

Ces modèles ne remplacent toutefois pas des chaussures de sport. Pour les randonnées, les longues marches sur terrain accidenté ou les activités physiques, des chaussures fermées restent les plus appropriées. Les Birkenstock sont avant tout conçues pour un usage quotidien et offrent un bon compromis entre confort et respirabilité pendant les fortes chaleurs.

Adapter ses chaussures à chaque situation

Les professionnels de santé recommandent finalement de ne pas opposer les deux modèles, mais de les utiliser selon les circonstances. Les tongs conservent toute leur utilité au bord de l’eau ou pour de très courts trajets, tandis que les Birkenstock sont davantage recommandées lorsque la marche devient plus importante. Alterner les chaussures permet également de limiter les points de pression et de réduire les risques de douleurs plantaires.

Au moment de choisir une paire, d’autres critères méritent aussi d’être pris en compte : la qualité de la semelle, le maintien du talon, la largeur de la chaussure et son adaptation à la morphologie du pied. Une chaussure confortable est celle qui accompagne les mouvements naturels du pied sans provoquer de gêne, quelles que soient les tendances de l’été.