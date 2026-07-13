Marine Tondelier présente le programme des Écologistes pour 2027

Les Écologistes ont présenté, lundi 13 juillet, le programme qui servira de base à la campagne présidentielle de leur candidate, Marine Tondelier. Élaboré après dix mois de consultations ayant recueilli près de 50 000 contributions, ce projet entend proposer une transformation en profondeur des institutions françaises autour de la création d’une « Première République écologique et citoyenne ».

Le parti souhaite notamment mettre fin à ce qu’il qualifie de « présidentialisme », renforcer l’indépendance de la justice et inscrire de nouveaux principes dans la Constitution. Les Écologistes affirment vouloir défendre l’État de droit, qu’ils estiment fragilisé, et promouvoir une organisation institutionnelle plus démocratique et participative. Plusieurs de ces propositions rejoignent des réformes institutionnelles déjà défendues par d’autres formations de gauche.

Fiscalité verte et réforme économique au cœur du projet

Sur le plan économique, le programme met l’accent sur une « prospérité écologique » conciliant protection de l’environnement et justice sociale. Les Écologistes proposent une évolution du modèle économique afin d’accélérer la transition écologique tout en préservant le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires. Ils distinguent toutefois les ménages les plus aisés, appelés selon eux à contribuer davantage à cet effort.

Parmi les principales mesures figurent la création d’un « ISF climatique », une TVA verte ainsi qu’une réforme de la fiscalité des transports visant à renchérir le coût du transport aérien tout en favorisant le ferroviaire. Le parti réaffirme également son engagement en faveur d’une intégration européenne renforcée, avec notamment la création d’un Haut Conseil militaire rattaché au Conseil européen.

Une stratégie encore en discussion

Le programme est dévoilé dans un contexte de divisions à gauche. Le projet de primaire commune sans La France insoumise a échoué et les militants socialistes ont opté pour une primaire réservée à leurs alliés. Les Écologistes poursuivent désormais leur réflexion sur la stratégie à adopter pour la présidentielle.

Début juillet, les militants du parti avaient déjà donné leur accord de principe à une candidature autonome de leur dirigeante. Ce programme constitue désormais le socle politique sur lequel Marine Tondelier entend construire sa campagne en vue de l’élection présidentielle de 2027.