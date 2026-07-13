L’incendie de Fontainebleau menace la ville et les bâtiments historiques

L’incendie qui ravage la forêt de Fontainebleau continue de progresser. Le bilan a encore augmenté avec plus de 1000 hectares déjà parcourus par les flammes, faisant de ce sinistre l’un des plus importants jamais observés en Île-de-France. Le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que l’incendie n’était toujours pas fixé. Les sapeurs-pompiers doivent désormais faire face à un nouveau départ de feu, compliquant encore les opérations de lutte engagées depuis plusieurs heures.

Le feu se rapproche de la ville de Fontainebleau

L’évolution du brasier inquiète particulièrement les autorités. Les flammes progressent en direction de secteurs habités et se rapprochent de la ville de Fontainebleau. Des images diffusées dans l’après-midi montrent un important panache de fumée visible depuis le château de Fontainebleau, tandis que plusieurs témoignages font état d’un incendie désormais à proximité de bâtiments historiques. Des évacuations préventives sont en cours dans les zones les plus exposées afin de protéger les habitants.

Un dispositif exceptionnel mobilisé

Près de 500 sapeurs-pompiers sont engagés sur le terrain. Ils sont appuyés par plusieurs moyens aériens, dont des avions bombardiers d’eau Canadair. Pour la première fois dans la région parisienne, ces appareils effectuent des écopages directement sur la Seine afin de réduire les temps de rotation et d’augmenter la cadence des largages. Les équipes concentrent leurs efforts sur la protection des habitations, des infrastructures et des secteurs les plus sensibles, tout en tentant de contenir les différents fronts de flammes.

Une origine toujours inconnue

Les circonstances du départ de feu ne sont pas encore établies. Les enquêteurs travaillent pour déterminer l’origine de l’incendie. Aucune piste n’est écartée à ce stade. Les autorités appellent la population à éviter l’ensemble du secteur de la forêt de Fontainebleau afin de ne pas gêner les secours. Les conditions météorologiques, avec une chaleur importante et des rafales de vent, continuent d’alimenter la progression du feu.