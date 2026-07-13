L’Ukraine commande 16 Rafale et des batteries antiaériennes à la France

À l’issue du sommet de la « coalition des volontaires » réuni lundi à Paris, Emmanuel Macron a annoncé la signature d’une feuille de route prévoyant la livraison de 16 avions Rafale à l’Ukraine, avec des premiers appareils attendus dans le ciel ukrainien dès 2028-2029.

À l’issue du sommet de la « coalition des volontaires » réuni lundi à Paris, Emmanuel Macron a annoncé la signature d’une feuille de route prévoyant la livraison de 16 avions Rafale à l’Ukraine, avec des premiers appareils attendus dans le ciel ukrainien dès 2028-2029.

Trente-sept pays étaient réunis lundi 13 juillet à Paris pour soutenir militairement l’Ukraine. À l’issue de ce sommet, Emmanuel Macron a pris la parole aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelensky, du chancelier allemand Friedrich Merz et du Premier ministre britannique Keir Starmer pour détailler les engagements franco-ukrainiens.

La France et l’Ukraine ont conclu une « feuille de route » portant sur l’acquisition de 16 avions de combat Rafale et leurs armements. Les premiers appareils doivent « voler dans les airs ukrainiens dès 2028-2029 », selon le chef de l’État français.

L’accord va au-delà des seuls chasseurs. Kiev recevra « une première série de batteries SAMP/T de nouvelle génération » pour renforcer sa défense antiaérienne, en complément de systèmes déjà prévus à la livraison « dans les semaines à venir ». Des radars seront également fournis, et une production sous licence en Ukraine est actée pour les bombes AASM, les missiles antiaériens Aster 30 et les missiles de croisière Scalp.

Macron a par ailleurs annoncé le lancement prochain d’exercices militaires pour la force multinationale destinée à se déployer en Ukraine une fois le conflit terminé. « Ils seront déployés dans les pays voisins de l’Ukraine pour valider nos plans de déploiement et démontrer que nous sommes prêts, déterminés et crédibles », a-t-il déclaré, précisant que ces manœuvres se tiendraient dans les « prochains mois ».