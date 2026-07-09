Andy Burnham seul en lice pour prendre la tête du Labour après la démission de Keir Starmer

Le député travailliste Andy Burnham apparaît comme le grand favori pour succéder à Keir Starmer à la tête du Parti travailliste. L’ouverture officielle du dépôt des candidatures intervient alors qu’il est, à ce stade, le seul parlementaire à avoir annoncé son intention de briguer la direction du parti. Si aucun autre candidat ne se déclare d’ici au 15 juillet, il sera automatiquement désigné chef du Labour.

Pour valider sa candidature, Andy Burnham doit recueillir le soutien d’au moins 81 députés travaillistes, un seuil qu’il devrait franchir sans difficulté. L’ancien secrétaire d’État Al Carns, un temps pressenti, a finalement renoncé à se présenter, renforçant encore la position de l’ancien maire du Grand Manchester.

Le Labour veut tourner la page Starmer

La démission de Keir Starmer est intervenue après plusieurs mois de difficultés politiques, marqués par une chute de popularité, des revers électoraux et des controverses internes. De nombreux élus travaillistes voient désormais en Andy Burnham la personnalité la plus à même de relancer le parti face à la progression de Reform UK dirigé par Nigel Farage.

Surnommé le « roi du Nord » en raison de son influence dans la région de Manchester, Andy Burnham a déjà commencé à présenter ses priorités, promettant une politique de décentralisation renforcée et des mesures destinées à relancer la croissance économique. Son arrivée à Downing Street semble désormais de plus en plus probable si aucune candidature concurrente n’émerge dans les prochains jours.