POLITIQUE

Gabriel Attal juge que la condamnation de Marine Le Pen détourne déjà la campagne présidentielle des vrais enjeux

9 juillet 2026 2 minutes de lecture PAR Service Actualités
Gabriel Attal juge que la condamnation de Marine Le Pen détourne déjà la campagne présidentielle des vrais enjeux
Gabriel Attal juge que la condamnation de Marine Le Pen détourne déjà la campagne présidentielle des vrais enjeux

Le candidat Renaissance à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal, a estimé jeudi que la campagne était déjà parasitée par les conséquences judiciaires de la condamnation de Marine Le Pen. Invité de RTL, il a regretté qu’elle se transforme en « chronique judiciaire » au détriment des débats de fond sur l’avenir du pays.

Selon l’ancien Premier ministre, « la campagne présidentielle qui démarre se résume à une chronique judiciaire plutôt que de parler de fond et de vision pour le pays ». Il a ajouté que cette situation « fatigue déjà les Français », appelant à recentrer le débat sur les préoccupations concrètes des électeurs.

Attal veut battre le RN « dans les urnes »

Gabriel Attal a également critiqué les attaques de Marine Le Pen contre la justice après sa condamnation en appel dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national. « Les Français passent leur temps à expliquer à leurs enfants qu’il faut respecter les règles, respecter la loi et qu’il ne faut pas tricher », a-t-il déclaré, accusant la dirigeante du Rassemblement national de s’en prendre aux décisions de justice et d’exercer une forme d’intimidation envers l’institution judiciaire.

Le secrétaire général de Renaissance a affirmé vouloir « battre le Rassemblement national dans les urnes, à la loyale », en confrontant son projet à celui du parti de Marine Le Pen. Il a indiqué vouloir articuler sa campagne autour de quatre priorités : l’école, les salaires, les frontières et l’intelligence artificielle.

Un sondage Toluna Harris Interactive réalisé pour RTL et M6 crédite Marine Le Pen de 35 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2027. Gabriel Attal, lui, est mesuré à 8 %, derrière Édouard Philippe (14 %) et Jean-Luc Mélenchon (16 %). Face à cette configuration, il appelle à un rassemblement du bloc central avant le scrutin afin d’éviter un second tour opposant le Rassemblement national à La France insoumise.

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