Gabriel Attal juge que la condamnation de Marine Le Pen détourne déjà la campagne présidentielle des vrais enjeux

Le candidat Renaissance à l’élection présidentielle de 2027, Gabriel Attal, a estimé jeudi que la campagne était déjà parasitée par les conséquences judiciaires de la condamnation de Marine Le Pen. Invité de RTL, il a regretté qu’elle se transforme en « chronique judiciaire » au détriment des débats de fond sur l’avenir du pays.

Selon l’ancien Premier ministre, « la campagne présidentielle qui démarre se résume à une chronique judiciaire plutôt que de parler de fond et de vision pour le pays ». Il a ajouté que cette situation « fatigue déjà les Français », appelant à recentrer le débat sur les préoccupations concrètes des électeurs.

Attal veut battre le RN « dans les urnes »

Gabriel Attal a également critiqué les attaques de Marine Le Pen contre la justice après sa condamnation en appel dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national. « Les Français passent leur temps à expliquer à leurs enfants qu’il faut respecter les règles, respecter la loi et qu’il ne faut pas tricher », a-t-il déclaré, accusant la dirigeante du Rassemblement national de s’en prendre aux décisions de justice et d’exercer une forme d’intimidation envers l’institution judiciaire.

Le secrétaire général de Renaissance a affirmé vouloir « battre le Rassemblement national dans les urnes, à la loyale », en confrontant son projet à celui du parti de Marine Le Pen. Il a indiqué vouloir articuler sa campagne autour de quatre priorités : l’école, les salaires, les frontières et l’intelligence artificielle.

Un sondage Toluna Harris Interactive réalisé pour RTL et M6 crédite Marine Le Pen de 35 % des intentions de vote au premier tour de la présidentielle de 2027. Gabriel Attal, lui, est mesuré à 8 %, derrière Édouard Philippe (14 %) et Jean-Luc Mélenchon (16 %). Face à cette configuration, il appelle à un rassemblement du bloc central avant le scrutin afin d’éviter un second tour opposant le Rassemblement national à La France insoumise.