La sénatrice Annick Petrus séquestrée lors d’un cambriolage à main armée à Saint-Martin

La sénatrice Annick Petrus a été victime d’une violente agression à son domicile de Saint-Martin dans la nuit de mardi à mercredi. Selon les autorités, plusieurs individus cagoulés et armés se sont introduits chez elle avant de la ligoter, de la bâillonner et de la séquestrer afin de dérober divers biens ainsi que deux véhicules.

Après le départ des agresseurs, l’élue de 65 ans est parvenue à alerter la gendarmerie. Le parquet de Basse-Terre a indiqué qu’elle n’avait pas été physiquement blessée et a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances de cette attaque.

Une enquête ouverte et une sécurité renforcée

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Annick Petrus a assuré être « saine et sauve » malgré le traumatisme subi. Elle a également affirmé que cette agression ne remettrait pas en cause son engagement au service des habitants de Saint-Martin.

À la suite des faits, les autorités ont annoncé le renforcement de la protection du domicile de la sénatrice. Cette affaire intervient dans un contexte de préoccupations persistantes concernant la criminalité et la circulation des armes à feu sur l’île, partagée entre une partie française et une partie néerlandaise.