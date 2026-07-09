Emmy Awards 2026 : The Pitt domine les nominations, Hacks bat un record historique en comédie

La course aux Emmy Awards 2026 est lancée, et The Pitt part en tête. La série médicale portée par Noah Wyle a obtenu 25 nominations pour la 78e édition de la cérémonie, ce qui en fait le programme le plus nommé de l’année. Déjà récompensée l’an dernier dans la catégorie meilleure série dramatique, la fiction de HBO Max confirme son poids dans le paysage télévisuel américain avec une présence massive dans les catégories drama.

La série figure dans la catégorie meilleure série dramatique, aux côtés de The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, Paradise, Pluribus, Slow Horses et Your Friends and Neighbors. Noah Wyle est nommé comme meilleur acteur dans une série dramatique, tandis que The Pitt place aussi plusieurs comédiennes et comédiens dans les catégories secondaires et invitées. La série totalise 13 nominations d’acteurs, dont quatre places dans la seule catégorie meilleure actrice dans un second rôle dramatique.

Hacks frappe très fort avec 24 nominations

Juste derrière, Hacks obtient 24 nominations et signe un record pour une comédie sur une seule année. La série dépasse le précédent total de 23 nominations, atteint par The Bear en 2024 et The Studio en 2025. Cette performance arrive pour la cinquième et dernière saison de la série, qui s’impose comme la grande force comique de cette édition.

Jean Smart est de nouveau nommée dans la catégorie meilleure actrice dans une série comique pour son rôle de Deborah Vance. Hannah Einbinder et Megan Stalter figurent dans la catégorie second rôle féminin, Paul W. Downs est nommé dans la catégorie second rôle masculin, et Hacks se retrouve aussi dans les catégories écriture et réalisation. La série affrontera notamment Abbott Elementary, The Bear, Margo’s Got Money Troubles, Nobody Wants This, Only Murders in the Building, Shrinking et Widow’s Bay pour le trophée de la meilleure comédie.

HBO Max devant Netflix et Apple TV

Avec les scores de The Pitt et Hacks, HBO Max prend la tête du classement des plateformes avec 122 nominations. Netflix suit avec 111 nominations, tandis qu’Apple TV réalise une forte percée grâce à plusieurs séries très présentes dans les catégories principales.

Apple TV place notamment Widow’s Bay et Pluribus parmi les programmes les plus nommés. Widow’s Bay récolte 19 nominations, le meilleur total pour une nouveauté cette année, tandis que Pluribus en obtient 18. D’autres titres passent la barre des dix nominations, dont Beef avec 16, DTF St. Louis avec 13, ainsi que Saturday Night Live et Spider-Noir avec 11 chacun.

Les nouvelles séries s’installent dans la course

La catégorie dramatique montre une compétition dense entre séries installées et nouveautés. The Pitt défend son statut, The Diplomat reste dans le jeu, Slow Horses confirme sa régularité, tandis que Pluribus arrive directement parmi les prétendants les plus surveillés de l’année. Dans les catégories d’acteurs, Noah Wyle affronte Sterling K. Brown, Gary Oldman, Mark Ruffalo et Rufus Sewell. Chez les actrices dramatiques, Rhea Seehorn, Keri Russell, Zendaya, Carrie Coon et Chase Infiniti composent une catégorie particulièrement relevée.

En comédie, Hacks part avec l’avantage numérique, mais la concurrence reste solide. The Bear reste présent, Abbott Elementary continue d’exister dans les catégories principales, Shrinking place Jason Segel, Harrison Ford, Jessica Williams et Michael Urie dans la course, tandis que Widow’s Bay s’invite fortement dans la bataille comique avec Matthew Rhys, Dale Dickey, Kate O’Flynn, Stephen Root et Hamish Linklater nommés.

Les mini-séries, des récompenses très disputées

Dans la catégorie meilleure mini-série ou anthologie, All Her Fault, The Beast in Me, Beef, DTF St. Louis et Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette sont nommées. Les catégories d’interprétation mettent en avant Claire Danes, Carey Mulligan, Sarah Snook, Oscar Isaac, Matthew Rhys, Jason Bateman, Charlie Hunnam et Riz Ahmed, avec plusieurs programmes capables de repartir avec plusieurs prix lors de la cérémonie.

Beef obtient aussi une forte présence dans les catégories d’écriture et de réalisation, tandis que DTF St. Louis se distingue par plusieurs nominations dans les seconds rôles. Ces catégories peuvent peser lourd dans le palmarès final, surtout lors des Creative Arts Emmy Awards, où de nombreuses récompenses techniques et artistiques seront remises avant la grande soirée télévisée.

Mariska Hargitay aux commandes de la cérémonie

Les votes finaux auront lieu du 17 au 26 août 2026. Les Creative Arts Emmy Awards se dérouleront les 5 et 6 septembre, avant la 78e cérémonie des Emmy Awards, prévue le lundi 14 septembre 2026 au Peacock Theater de Los Angeles. La soirée sera présentée par Mariska Hargitay et diffusée en direct sur NBC, avec une retransmission en streaming sur Peacock.

Avec 25 nominations pour The Pitt et 24 pour Hacks, cette édition 2026 s’ouvre sur une domination de HBO Max. Mais la poussée d’Apple TV, la présence massive de Netflix et la densité des catégories dramatiques, comiques et limitées annoncent une cérémonie très disputée.