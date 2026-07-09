— France-Maroc sous haute tension : plus de 20.000 policiers et gendarmes mobilisés en France

Le quart de finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, prévu ce jeudi soir à 22 heures à Boston, ne mobilise pas seulement les amateurs de football. En France, le ministère de l’Intérieur prépare aussi une soirée à haut risque sur le plan de l’ordre public. La rencontre sera suivie dans les fan-zones, les bars, les lieux de rassemblement et les centres-villes, avec une attention particulière portée aux possibles débordements après le coup de sifflet final.

À Beauvau, le dispositif a été pensé pour encadrer les rassemblements, limiter les violences et permettre des interpellations rapides en cas d’échauffourées. Le ministère de l’Intérieur redoute des incidents dans plusieurs villes, y compris en région, avec des risques de dégradations, de tirs de mortiers, de violences contre les forces de l’ordre ou d’affrontements entre groupes.

Plus de 20 000 membres des forces de l’ordre déployés

Plus de 20 000 policiers et gendarmes doivent être mobilisés sur l’ensemble du territoire pour sécuriser la soirée. À Paris, environ 8 000 membres des forces de l’ordre seront engagés, alors que la capitale devrait concentrer une forte partie des rassemblements liés au match. Le centre de Paris et le quartier de Bastille seront piétonnisés afin de contrôler les flux et d’éviter les mouvements de foule incontrôlés.

Les terrasses parisiennes pourront rester ouvertes jusqu’à 2 heures du matin, ce qui laisse prévoir une présence importante dans l’espace public bien après la fin de la rencontre. Ce choix doit permettre d’encadrer les supporters dans des lieux identifiés plutôt que de voir se former des attroupements dispersés et plus difficiles à contrôler.

Fan-zones, centres-villes et grands axes sous surveillance

Les fan-zones feront partie des points les plus surveillés. La diffusion du match sur écran géant peut attirer des milliers de personnes, dans une ambiance festive mais potentiellement tendue selon le déroulement de la rencontre et le résultat final. Les autorités veulent éviter que des groupes extérieurs aux supporters profitent de la soirée pour provoquer des incidents.

Les centres-villes, les places très fréquentées, les abords des bars et les grands axes de circulation seront également placés sous surveillance. Les forces de l’ordre seront réparties pour intervenir rapidement en cas de regroupements hostiles, de départs de feux, de jets de projectiles ou de dégradations de mobilier urbain. L’objectif est d’empêcher que des troubles localisés ne prennent de l’ampleur.

Une soirée sensible pour Laurent Nuñez

Pour Laurent Nuñez, cette soirée aura aussi une portée politique. Le ministre de l’Intérieur défend actuellement le projet de loi Ripost à l’Assemblée nationale, avec la promesse de mesures plus fermes contre les troubles à l’ordre public, notamment dans le sport. Une soirée marquée par des violences visibles dans les rues françaises affaiblirait le message de fermeté porté par Beauvau.

Le ministère veut donc afficher une réponse immédiate. En cas d’incidents, la consigne sera de procéder à des interpellations rapides et nombreuses lorsque les faits le justifient. Les forces engagées devront à la fois protéger les rassemblements pacifiques, maintenir la circulation quand cela sera possible et isoler les fauteurs de troubles.

Le souvenir de précédents débordements pèse sur le dispositif

La prudence des autorités s’explique par les précédents observés lors de grands rendez-vous sportifs. Les soirs de matchs à forte charge émotionnelle peuvent provoquer des scènes de liesse, mais aussi des violences urbaines, des dégradations et des affrontements avec les forces de l’ordre. La présence de nombreux supporters dans l’espace public, combinée à une diffusion tardive du match, renforce les inquiétudes.

France-Maroc possède en plus une dimension particulière. L’affiche attire une forte attention sportive, populaire et symbolique. Les deux sélections disposent d’un large soutien en France, ce qui peut produire une ambiance massive dans les rues, quel que soit le résultat. Les autorités veulent éviter que la fête ne soit confisquée par des groupes venus chercher l’affrontement.

Une fête du football encadrée par un dispositif de fermeté

Le ministère de l’Intérieur présente cette mobilisation comme une mesure de protection autant que de dissuasion. Les supporters qui souhaitent suivre la rencontre dans le calme pourront le faire, mais les forces de l’ordre seront visibles et prêtes à intervenir en cas de troubles. À Paris comme dans les grandes villes, les préfets devront adapter les effectifs aux points de rassemblement les plus sensibles.

La soirée France-Maroc s’annonce donc comme un double rendez-vous. Sur le terrain, les Bleus joueront une place dans le dernier carré de la Coupe du monde. En France, Beauvau jouera aussi une partie importante sur le maintien de l’ordre, avec un message assumé : la fête sera encadrée, les débordements seront réprimés et les interpellations devront être rapides en cas de violences.