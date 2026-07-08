— Justin Bieber rejoint Madonna, Shakira et BTS pour le premier show de mi-temps de l’histoire d’une finale de Coupe du monde

Justin Bieber rejoint officiellement Madonna, Shakira et BTS au programme du spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde 2026. Le chanteur canadien fera partie des têtes d’affiche de ce show inédit, prévu le 19 juillet au New York New Jersey Stadium, à East Rutherford, dans le New Jersey.

La FIFA et Global Citizen avaient déjà annoncé Madonna, Shakira et BTS pour ce rendez-vous, présenté comme le premier véritable spectacle de mi-temps organisé lors d’une finale de Coupe du monde. L’arrivée de Justin Bieber donne encore plus de poids à une programmation pensée pour un public mondial.

Madonna, Shakira, BTS et Bieber sur la même scène

Le spectacle réunira quatre noms parmi les plus puissants de la pop internationale. Madonna apportera son statut d’icône américaine, Shakira retrouvera un univers qu’elle connaît bien après plusieurs hymnes associés au football mondial, BTS représentera la K-pop devant une audience planétaire, et Justin Bieber complétera ce plateau avec son répertoire de tubes internationaux.

D’autres artistes et formations participeront également au show. Burna Boy, Gustavo Dudamel et le PS22 Chorus sont annoncés, avec une participation de Coldplay. Chris Martin, le chanteur du groupe britannique, est chargé de la direction artistique de la performance.

Un format inspiré des grands shows américains

Cette mi-temps de finale doit durer environ onze minutes. Le format se rapproche des grands spectacles produits lors des grands événements sportifs américains, avec une scène pensée pour la télévision, le stade et la diffusion internationale.

La finale de la Coupe du monde 2026 sera l’un des événements les plus suivis de l’année. Elle se jouera dans l’enceinte du New York New Jersey Stadium, utilisée habituellement par les Giants et les Jets en NFL. Pour la FIFA, ce spectacle marque une évolution dans la présentation de son match le plus exposé.

Une finale sportive transformée en rendez-vous culturel

Le spectacle sera aussi associé au FIFA Global Citizen Education Fund, un programme destiné à financer l’accès à l’éducation et au football pour des enfants dans le monde. L’objectif annoncé est de lever 100 millions de dollars.

Avec Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel, le PS22 Chorus et Coldplay autour du projet, la finale du Mondial 2026 ne sera pas seulement le dernier match du tournoi. Elle s’annonce aussi comme l’un des plus grands rendez-vous musicaux télévisés de l’année.