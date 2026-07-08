L’Égypte s’estime volée par l’Argentine et saisit la FIFA. Elle réclame l’exclusion de l’arbitre français François Letexier

L’élimination de l’Égypte face à l’Argentine, mardi en huitième de finale de la Coupe du monde a débouché sur une réclamation officielle visant François Letexier et son équipe arbitrale. Battus 3-2 après avoir mené au score, les Pharaons contestent plusieurs décisions prises pendant la rencontre et demandent à la FIFA d’ouvrir une enquête sur l’arbitrage du Français. La Fédération égyptienne réclame aussi que Letexier et ses assistants ne soient plus désignés jusqu’à la fin du tournoi.

Un but refusé, une action décisive contestée

Le principal point de colère concerne un but refusé à Mostafa Ziko alors que l’Égypte pensait avoir pris deux longueurs d’avance. L’action a été annulée après intervention de l’assistance vidéo pour une faute de Marwan Attia sur Lisandro Martinez dans la construction de l’action. Les Égyptiens dénoncent également l’absence de coup de sifflet juste avant le but victorieux inscrit par Enzo Fernández, qui a offert la qualification à l’Argentine.

Hossam Hassan accuse un match faussé

La colère a été portée publiquement par Hossam Hassan, sélectionneur de l’Égypte. Après la rencontre, l’ancien attaquant a affirmé que son équipe avait subi une injustice et a mis directement en cause la FIFA, estimant que l’Argentine et Lionel Messi avaient été favorisés dans ce huitième de finale. Il a notamment déclaré : « C’est tour pour l’argent, ils veulent que Messi reste dans le tournoi. » Il a aussi assuré qu’il ne regarderait plus un seul match de cette Coupe du monde après l’élimination de son équipe.

Ziko va encore plus loin après son but annulé

Mostafa Ziko, directement concerné par le but refusé, a lui aussi chargé l’arbitrage. L’attaquant égyptien a affirmé que tout avait basculé contre son équipe après le 2-0 et qu’il ne comprenait pas l’annulation de son but. Il a tenu des propos très lourds en déclarant : « C’est sûr que ce tournoi a été arrangé. » Ces accusations s’ajoutent à la démarche formelle engagée par la Fédération égyptienne auprès de la FIFA.

Letexier au centre d’une polémique mondiale

François Letexier se retrouve désormais au cœur de l’une des plus fortes polémiques arbitrales de cette Coupe du monde. Le Français, désigné pour ce huitième de finale entre l’Argentine et l’Égypte, est accusé par le camp égyptien d’avoir pris des décisions ayant pesé directement sur l’issue du match. La Fédération égyptienne demande une enquête sur ces décisions et l’exclusion de l’ensemble du corps arbitral français pour la suite de la compétition. À ce stade, la qualification de l’Argentine reste validée et aucune décision disciplinaire de la FIFA contre Letexier n’a été annoncée.