Une filière djihadiste partie de La Réunion lourdement sanctionnée par la justice

La cour d’assises spéciale de Paris a condamné quatre hommes impliqués dans une filière djihadiste ayant acheminé des combattants de La Réunion vers la Syrie entre 2014 et 2019. Les peines prononcées vont de 19 à 20 ans de réclusion criminelle contre ces hommes, âgés de 30 à 41 ans, poursuivis pour leur participation à plusieurs organisations terroristes, dont État islamique et Jabhat al-Nosra.

Anthony de Monjoie Maurice, seul accusé présent à l’audience, a été condamné à 19 ans de réclusion criminelle. La justice lui reprochait notamment d’avoir participé à des opérations au profit de groupes djihadistes en Syrie. Sa condamnation s’accompagne d’un suivi sociojudiciaire, d’une période d’inéligibilité et de son inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes.

Trois condamnations prononcées en leur absence

Les trois autres accusés, présumés morts selon la cour, ont été jugés par défaut. Chacun a écopé de 20 ans de réclusion criminelle, d’une inscription au fichier des auteurs d’infractions terroristes et d’un mandat d’arrêt a été délivré à leur encontre.

Le verdict est globalement conforme aux réquisitions du parquet. Les enquêteurs avaient démantelé cette filière en 2015, la première identifiée dans un département d’outre-mer, après avoir établi que ses membres s’étaient radicalisés à La Réunion avant de rejoindre les groupes armés en Syrie.