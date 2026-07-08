Un Français condamné pour avoir administré le plus grand site de deepfakes pornographiques

Cyrille Bourgeois, informaticien de 47 ans installé à Nice, a été condamné mardi à un an de prison ferme. Il a été reconnu coupable d’administration de plateforme illicite et de diffusion de deepfakes pornographiques. Cet homme, qui vivait dans l’anonymat jusqu’à son arrestation, gérait CFake, considéré comme le plus grand site mondial spécialisé dans la diffusion de montages pornographiques utilisant les visages de femmes célèbres. Ces contenus générés par intelligence artificielle permettaient de superposer les traits de personnalités publiques sur des scènes à caractère sexuel, sans leur consentement.

Une dérive admise devant le tribunal

Devant le tribunal, l’informaticien a tenté d’expliquer sa dérive : « J’étais pris dans mon monde ». Cette affaire illustre l’ampleur du phénomène des deepfakes pornographiques, qui se développe massivement sur internet. Elle survient quelques mois après une autre opération d’envergure menée en France : en juin dernier, quatre personnes avaient été interpellées pour avoir administré BreachForums, l’un des plus grands marchés noirs de données volées au monde. Les autorités françaises intensifient leur lutte contre ces plateformes criminelles qui prospèrent dans les zones grises du web.

Un signal judiciaire contre les deepfakes

La condamnation de Cyrille Bourgeois marque un tournant dans la répression judiciaire des deepfakes à caractère sexuel. Ces montages constituent une atteinte grave à la vie privée et à la dignité des victimes, principalement des femmes. La peine prononcée témoigne de la volonté des tribunaux de sanctionner fermement ce type d’infractions numériques, longtemps restées impunies faute de cadre juridique adapté.