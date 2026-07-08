Marine Le Pen lance déjà sa campagne 2027 : une première affiche pour acter son retour dans la course

Marine Le Pen a donné le signal de sa campagne présidentielle. Au lendemain de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire des assistants parlementaires européens du FN, la leader du Rassemblement national a affiché sa volonté de se projeter vers 2027 avec une première affiche de campagne. Le message politique est direct : malgré sa condamnation, elle entend rester dans la bataille présidentielle. Invitée mardi soir au journal de 20 heures de TF1, Marine Le Pen a affirmé qu’elle serait bien candidate à la prochaine élection présidentielle. Elle a résumé sa position par une formule destinée à couper court aux incertitudes qui entouraient encore son avenir politique : « Il n’y a plus de scénario où je ne pourrai pas me présenter en 2027. »

La cour d’appel lui laisse une fenêtre politique

La décision de la cour d’appel de Paris n’a pas effacé la condamnation de Marine Le Pen, mais elle lui permet de conserver une capacité politique majeure : celle de rester candidate à l’élection présidentielle. Dans ce dossier, l’élue RN a été condamnée en appel, mais le cadre retenu ne l’empêche pas, à ce stade, de se présenter en 2027. Marine Le Pen a annoncé son intention de former un pourvoi en cassation. Ce recours devant la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire ne rejoue pas entièrement le procès sur le fond, mais il permet de contester la décision en droit. Il a aussi un effet immédiat très concret pour elle : il suspend l’exécution de la condamnation prononcée en appel, le temps que la Cour de cassation se prononce.

Le bracelet électronique repoussé par le pourvoi

Sans ce pourvoi en cassation, Marine Le Pen aurait dû rencontrer dans les prochaines semaines un juge d’application des peines. Cette étape devait permettre de fixer les modalités concrètes de l’exécution de sa peine aménagée, notamment le port d’un bracelet électronique. Le recours change donc le calendrier. En se pourvoyant en cassation, Marine Le Pen gagne du temps et conserve sa liberté de mouvement pour les prochains mois. Elle peut poursuivre ses déplacements politiques, organiser sa campagne, multiplier les prises de parole et continuer à contester publiquement sa condamnation.

Marine Le Pen clame son innocence

Sur TF1, la présidente du groupe RN à l’Assemblée nationale a insisté sur son innocence et présenté son recours comme une étape nécessaire. Elle a déclaré : « J’ai les mains propres et je me pourvois en cassation pour le démontrer. Je considère que deux juridictions peuvent commettre une erreur. Je veux aller au bout des voies de recours qui me sont offertes pour défendre mon innocence dans ce dossier. » Cette ligne de défense devient désormais un élément central de sa campagne. Marine Le Pen ne se contente pas d’annoncer sa candidature : elle entend transformer la séquence judiciaire en argument politique, en se présentant comme une candidate qui poursuit son combat devant la justice tout en revendiquant le droit de solliciter le suffrage des électeurs.

Une quatrième présidentielle officiellement engagée

Marine Le Pen se dirige ainsi vers une quatrième candidature à l’élection présidentielle, après celles de 2012, 2017 et 2022. La première affiche dévoilée marque le lancement d’une nouvelle étape pour le Rassemblement national, qui veut désormais installer sa candidate dans la durée malgré le poids de la procédure judiciaire. En affichant déjà ses ambitions pour 2027, Marine Le Pen cherche à reprendre l’initiative. La décision de la cour d’appel a maintenu une condamnation, mais elle n’a pas fermé la porte à sa candidature. Le pourvoi en cassation lui donne du temps, suspend les conséquences les plus immédiates de la peine et lui permet d’entrer dans la campagne avec un message simple : elle sera bien présente dans la course à l’Élysée.