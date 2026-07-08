Mondial – Suisse-Colombie : la Nati élimine la Colombie aux tirs au but et rejoint l’Argentine en quarts de finale

La Suisse a décroché le dernier billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde en éliminant la Colombie aux tirs au but, cette nuit à Vancouver. Après 120 minutes sans but, la Nati s’est imposée 4-3 dans la séance, au terme d’un huitième de finale fermé, tendu, longtemps indécis.

Ruben Vargas a transformé la dernière tentative helvétique et envoyé son équipe en quart de finale, où elle affrontera l’Argentine.

Vargas finit le travail

La séance de tirs au but démarre avec une forte pression sur les deux équipes. James Rodriguez Quintero marque pour la Colombie, Granit Xhaka répond pour la Suisse. Meschack Amdouni donne ensuite l’avantage à la Nati après l’échec de Davinson Sanchez.

La Suisse peut faire le break, mais Manuel Akanji manque à son tour sa tentative. Campaz remet la Colombie à hauteur. Cedric Itten marque ensuite pour la Suisse, avant l’échec de C. Hernandez, repoussé par Gregor Kobel. Luis Díaz maintient encore la Colombie en vie, mais Ruben Vargas ne tremble pas. Il prend son élan, frappe juste, et ferme la séance.

La Suisse gagne 4-3 aux tirs au but. La Colombie s’arrête en huitième.

Kobel décisif dans le moment le plus lourd

Gregor Kobel a été élu homme du match. Le gardien suisse a pesé dans la séance décisive, notamment sur la tentative de Hernandez. Son arrêt donne à la Suisse une marge suffisante pour aller chercher la qualification sur le dernier tir.

Avant cette séance fatidique, la rencontre avait déjà basculé dans un duel d’usure. Peu d’espaces, peu de déséquilibres, beaucoup de prudence. La Colombie a poussé par séquences, portée par un stade acquis à sa cause. La Suisse a tenu, reculé par moments, mais sans rompre.

La Colombie laisse passer sa chance à la 115e

La plus grosse alerte colombienne est survenue en fin de prolongation. À la 115e minute, Campaz s’est retrouvé en position de frapper, mais a l’occasion a filé au-dessus.

La Colombie avait les moyens de forcer la décision avant les tirs au but, mais elle n’a pas réussi à convertir ses temps forts.

La Suisse retrouve les quarts, une première depuis 1954

Cette qualification a une portée historique pour la Suisse. La Nati va disputer un quart de finale de Coupe du monde pour la première fois depuis 1954, année où elle avait atteint ce stade de la compétition à domicile. Le prochain rendez-vous sera d’un tout autre niveau : l’Argentine, championne du monde en titre, dans la nuit de samedi à dimanche à 3h00 du matin.