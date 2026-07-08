Mort de Lyhanna : Jérôme Barella accusé d’avoir tenté de tromper les enquêteurs dès sa première garde à vue

L’enquête sur la mort de Lyhanna, 11 ans, dans le Gers, se concentre sur le comportement de Jérôme Barella lors des premières heures de son audition. L’homme de 41 ans, intérimaire, a été mis en examen pour le viol et le meurtre de la collégienne. Face aux enquêteurs, il est soupçonné d’avoir cherché à brouiller les pistes avant la découverte du corps de l’enfant. D’après Franceinfo, dès sa première garde à vue, Jérôme Barella aurait tenté de détourner l’attention des gendarmes. Les investigations décrivent un homme qui ne se contente pas de nier les faits, mais qui multiplie les explications destinées à orienter les recherches dans d’autres directions. Son attitude intrigue rapidement les enquêteurs, confrontés à des déclarations jugées contradictoires et à des pistes qui ne tiennent pas face aux premiers éléments de l’enquête.

Des fausses pistes avant la découverte du corps

Avant que le corps de Lyhanna ne soit retrouvé, Jérôme Barella aurait fourni plusieurs indications visant à éloigner les recherches de la vérité. Les gendarmes cherchent alors à comprendre les dernières heures de la fillette et à reconstituer son parcours. Dans ce contexte, chaque déclaration est vérifiée, recoupée et confrontée aux éléments matériels. L’intérimaire de 41 ans aurait ainsi tenté de gagner du temps. Les fausses pistes évoquées pendant sa garde à vue auraient compliqué le travail des enquêteurs, sans empêcher ces derniers de remonter progressivement jusqu’aux éléments permettant de localiser la collégienne. Ce comportement est désormais au cœur du dossier, car il éclaire la manière dont le suspect aurait réagi au moment où les investigations se resserraient autour de lui.

Les enquêteurs face à une version qui se fissure

Au fil des auditions, les gendarmes relèvent des incohérences. Les déclarations de Jérôme Barella sont examinées point par point. Les enquêteurs cherchent à déterminer ce qui relève du mensonge, de la tentative de diversion ou d’une volonté de dissimuler des éléments essentiels. Dans ce type d’enquête, la chronologie est décisive : les horaires, les déplacements, les contacts et les déclarations sont comparés aux constatations de terrain. La garde à vue devient alors un moment clé. C’est pendant cette phase que les enquêteurs observent les réactions du suspect, ses hésitations et ses changements éventuels de version. Les éléments recueillis nourrissent ensuite la procédure judiciaire, jusqu’à la mise en examen pour les faits les plus graves.

Une affaire criminelle qui bouleverse le Gers

La mort de Lyhanna a provoqué une vive émotion. La victime, âgée de seulement 11 ans, était une collégienne. Son décès, associé à des accusations de viol et de meurtre, donne à l’affaire une gravité particulière. Les investigations se poursuivent désormais sous l’autorité judiciaire afin d’établir précisément les circonstances de sa mort et le rôle exact de Jérôme Barella.