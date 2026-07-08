La Cour des comptes étrille la gestion d’Universcience

La Cour des comptes dresse un constat sévère sur la gestion d’Universcience, l’établissement public qui regroupe la Cité des sciences et de l’industrie et le Palais de la découverte. Dans un rapport publié le 7 juillet, les magistrats financiers pointent un manque de pilotage stratégique, une gouvernance jugée peu efficace, une gestion des ressources humaines coûteuse et un climat social durablement conflictuel.

L’institution s’inquiète surtout de la situation financière de l’établissement, qui a accumulé près de 50 millions d’euros de déficit depuis 2020. La fermeture du Palais de la découverte pour rénovation a fortement réduit les recettes, tandis que l’augmentation de la masse salariale a aggravé les difficultés, plaçant Universcience dans une situation de trésorerie jugée critique.

Des chantiers jugés insoutenables

La Cour estime également que les deux grands projets immobiliers menés par l’établissement nécessitent une profonde révision. Si la rénovation du Palais de la découverte, dont la réouverture est prévue en 2027, reste un enjeu majeur, c’est surtout le projet de modernisation de la Cité des sciences qui inquiète. Évalué à environ 1,5 milliard d’euros, son coût est considéré comme « non soutenable » et doit être revu de manière plus réaliste.

Face à ces difficultés, les magistrats recommandent un recentrage d’Universcience sur sa mission première de diffusion de la culture scientifique et technique, une rationalisation de son organisation et un renforcement du rôle des ministères de tutelle. Ils appellent également à développer davantage le mécénat afin de diversifier les ressources de l’établissement, aujourd’hui financé à plus de 70 % par des subventions publiques.