Uber Eats et Deliveroo suspendront les livraisons en cas de vigilance rouge canicule

Face aux fortes chaleurs, Uber Eats et Deliveroo ont annoncé qu’ils suspendront les livraisons dans les départements placés en vigilance rouge canicule entre 14 heures et 18 heures. Cette décision intervient après que le ministre du Travail a demandé aux plateformes de prendre des mesures concrètes pour mieux protéger les livreurs exposés aux températures extrêmes.

Les deux entreprises précisent que cette interruption s’ajoutera aux dispositifs de prévention déjà en place. Uber Eats explique avoir choisi cette plage horaire afin de privilégier la sécurité des livreurs tout en limitant les conséquences sur leurs revenus. Deliveroo, de son côté, n’a pas souhaité commenter la question d’une éventuelle indemnisation des coursiers.

D’autres mesures de protection

Au-delà de cette suspension temporaire, Uber Eats indique envoyer des notifications aux livreurs en cas de vigilance orange ou rouge et diffuser des messages de prévention rappelant l’importance de l’hydratation et des pauses. La plateforme facilite également l’accès à l’eau potable grâce à certains restaurateurs partenaires.

Deliveroo affirme avoir réduit les périmètres de livraison pour limiter les trajets les plus longs, renforcé les messages de sensibilisation aux risques liés aux fortes chaleurs et mis à disposition une cartographie des points d’eau gratuits. Le ministre du Travail a salué ces mesures, tout en appelant les restaurants partenaires à offrir aux livreurs un accès à l’eau et à des espaces de fraîcheur.